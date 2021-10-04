高市國民黨團免費送國旗　蘇致榮籲關注市政勿拿國旗作秀

雙十國慶將至，高雄市議會國民黨團今 (4) 日宣布發起「愛國家、護國旗」活動，將在各國民黨籍議員服務處免費發送國旗，邀市民共同感受國慶氛圍，家戶有國旗飄揚。 民進黨鳳山區市議員參選人蘇致榮呼籲高雄市國民黨，請認真關注市政發展，不要拿國慶要旗海飄揚這種假議題來作秀搶版面，請認真審核預算不要再延宕高雄建設！

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同時 ， 對於國民黨團決定將國旗送至民進黨團與無黨聯盟。 對此 ， 蘇致榮則反批 ，從韓流開始，國民黨就成為一個綁架國旗的政黨，以「不拿國旗就是不愛國」的名義，對民眾、特定政黨及族群進行情緒勒索！

蘇致榮認為 ，實際上，國民黨遇到民進黨就揮國旗，遇到共產黨就藏國旗！愛國的確不是民進黨的專利，但它是全台灣人民的自我意識。國旗也好、中華民國也罷，都只是台灣這片土地的一個圖像及文字象徵。