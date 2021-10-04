高市國民黨團免費送國旗 蘇致榮籲關注市政勿拿國旗作秀
雙十國慶將至，高雄市議會國民黨團今(4)日宣布發起「愛國家、護國旗」活動，將在各國民黨籍議員服務處免費發送國旗，邀市民共同感受國慶氛圍，家戶有國旗飄揚。民進黨鳳山區市議員參選人蘇致榮呼籲高雄市國民黨，請認真關注市政發展，不要拿國慶要旗海飄揚這種假議題來作秀搶版面，請認真審核預算不要再延宕高雄建設！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-04 17:29:34
同時，對於國民黨團決定將國旗送至民進黨團與無黨聯盟。對此，蘇致榮則反批，從韓流開始，國民黨就成為一個綁架國旗的政黨，以「不拿國旗就是不愛國」的名義，對民眾、特定政黨及族群進行情緒勒索！
蘇致榮認為，實際上，國民黨遇到民進黨就揮國旗，遇到共產黨就藏國旗！愛國的確不是民進黨的專利，但它是全台灣人民的自我意識。國旗也好、中華民國也罷，都只是台灣這片土地的一個圖像及文字象徵。
蘇致榮強調，真正愛這片土地，不是浪費公帑，沒有城市美學規劃亂撒國旗，而是在面對中國共產黨打壓台灣時，與政府一同向惡鄰居勇敢說不！記得朱立倫當選國民黨主席的第一時間，竟然是回覆中共賀電，通篇對「中華民國」沒有進行任何表態，甚至矮化自我支持九二共識，到底是誰在用嘴巴愛國，不言而喻。