名家論壇》單厚之／讓台灣解封邁出大步的張景森

我是廣告 請繼續往下閱讀
按照張景森的講法，陳時中是認為自始至終都「沒有這項規定」，陳時中過去幾日也從來沒有否認這段對話的真實性、正確性。但從指揮中心宣布解封的動作來看，似乎是原本確有這樣的規定，但因為疫情趨緩，所以決定從10月5日起開始放寬。
但這個過程中就出現一個問題，面對張景森的陳時中和坐在指揮中心宣布鬆綁的陳時中，究竟哪一個才是真的陳時中、哪一個陳時中說的才是真話？
如果面對張景森的陳時中說的是真話，指揮中心至始沒有這項規定，一切都是「誤會一場」那過去幾個月數以幾十萬計戴著口罩登山、甚至因為口罩戴不住而不爬山的民眾，因為民眾檢舉而氣喘吁吁上山抓違規的警察，要找誰算這筆帳？指揮中心的「誤會一場」，對民眾的權益產生了多大的影響，對民眾的自由造成了多大的侵害？
如果在指揮中心宣布鬆綁的陳時中講的才是真話，那陳時中不僅對張景森說謊，而且顯然在指揮中心宣布鬆綁口罩政策之前，就已經覺得這項政策有必要調整，卻直到張景森提醒之後才開始研擬對策。這中間也同樣有怠惰、失職，視人權於無物的問題。
前面已經有「3+11」沒有會議記錄的例子，指揮中心肯定也拿不出會議紀錄，給民眾一個說法，告訴民眾是否真的有該項規定、是否有定期檢討政策、又是經過怎樣的討論做出決定，抑或在張景森的詢問之後，才赫然發現該規定已經不合時宜。
「3+11」是該緊而不緊、山林口罩解封是該鬆而未鬆，指揮中心的鬆與緊之間，民眾完全看不到科學的根據、可循的標準，也沒有任何監督的機制，可以去質疑、檢驗指揮中心的決定，甚至連到底有沒有該規定都可以搞成羅生門。
問題是，指揮中心過去這段時間的決定，涉及了多項《憲法》保障的人民基本權利，包括居住及遷徙的自由、宗教自由、集會自由、生存權、工作權、罷免權、複決權、教育權和人民其他的自由及權利。這麼多對人民自由、權利的限制，當然不能夠不清不楚。
隨便舉例來說，指揮中心對八大行業的限制即將滿5個月，對從業人員的工作權、生存權都造成了很大的傷害，指揮中心總該拿出幾份會議記錄，告訴他們專家學者是如何討論的，什麼情況下可能解封；而在科學的專業之外，人權與防疫之間的平衡，指揮中心又是如何考量的？
在疫苗不足的情況下，台灣其實是靠高NPI（非藥物介入措施）作為對抗病毒的主要手段，從另一個角度來看，就是靠限制人民的自由來作為對抗病毒的手段。看看全球有哪個國家，電視主播必須要戴口罩播新聞的？對人民自由的限制，台灣絕對排名世界前矛，這也是彭博社全球防疫排行，台灣始終在後段班的主要原因。
台灣今天的防疫成果，其實是民眾犧牲自由、權利，甚至是傷害人權換來的。面對疫情的威脅，或許多數國人都願意這樣犧牲自己、犧牲別人，但這樣的情況絕對不能變成常態、變成理所當然。從山林口罩鬆綁開始，指揮中心所有的落後部署、後知後覺，都該開始檢討了。
感謝張景森，讓台灣邁出解封的一大步。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com