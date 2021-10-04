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名家論壇》單厚之／讓台灣解封邁出大步的張景森

▲行政院政務委員張景森近日私下詢問衛福部長陳時中對野外登山跑步防疫的看法。（資料圖／NOWnews）
▲行政院政務委員張景森近日私下詢問衛福部長陳時中對野外登山跑步防疫的看法。（資料圖／NOWnews）

文/單厚之

2021-10-04 17:53:57｜2021-10-04 17:54:08

感謝張景森！如果不是張景森的一篇臉書文，全民不知道還要等多久，才能迎來山林口罩解封的日子。

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政務委員張景森10月1日在臉書貼出「登山不用全程戴口罩」的文章，寫下自己和衛福部長陳時中的一段對話。張景森問陳時中「野外登山跑步需不需要戴口罩」，陳時中回說「為什麼需要」、「沒有這項規定，野外空曠又沒有什麼人，不需要戴口罩」。之後，陳時中才在10月3日公布了山林口罩解封的規定。

按照張景森的講法，陳時中是認為自始至終都「沒有這項規定」，陳時中過去幾日也從來沒有否認這段對話的真實性、正確性。但從指揮中心宣布解封的動作來看，似乎是原本確有這樣的規定，但因為疫情趨緩，所以決定從10月5日起開始放寬。

但這個過程中就出現一個問題，面對張景森的陳時中和坐在指揮中心宣布鬆綁的陳時中，究竟哪一個才是真的陳時中、哪一個陳時中說的才是真話？

如果面對張景森的陳時中說的是真話，指揮中心至始沒有這項規定，一切都是「誤會一場」那過去幾個月數以幾十萬計戴著口罩登山、甚至因為口罩戴不住而不爬山的民眾，因為民眾檢舉而氣喘吁吁上山抓違規的警察，要找誰算這筆帳？指揮中心的「誤會一場」，對民眾的權益產生了多大的影響，對民眾的自由造成了多大的侵害？

如果在指揮中心宣布鬆綁的陳時中講的才是真話，那陳時中不僅對張景森說謊，而且顯然在指揮中心宣布鬆綁口罩政策之前，就已經覺得這項政策有必要調整，卻直到張景森提醒之後才開始研擬對策。這中間也同樣有怠惰、失職，視人權於無物的問題。

前面已經有「3+11」沒有會議記錄的例子，指揮中心肯定也拿不出會議紀錄，給民眾一個說法，告訴民眾是否真的有該項規定、是否有定期檢討政策、又是經過怎樣的討論做出決定，抑或在張景森的詢問之後，才赫然發現該規定已經不合時宜。

「3+11」是該緊而不緊、山林口罩解封是該鬆而未鬆，指揮中心的鬆與緊之間，民眾完全看不到科學的根據、可循的標準，也沒有任何監督的機制，可以去質疑、檢驗指揮中心的決定，甚至連到底有沒有該規定都可以搞成羅生門。

問題是，指揮中心過去這段時間的決定，涉及了多項《憲法》保障的人民基本權利，包括居住及遷徙的自由、宗教自由、集會自由、生存權、工作權、罷免權、複決權、教育權和人民其他的自由及權利。這麼多對人民自由、權利的限制，當然不能夠不清不楚。

隨便舉例來說，指揮中心對八大行業的限制即將滿5個月，對從業人員的工作權、生存權都造成了很大的傷害，指揮中心總該拿出幾份會議記錄，告訴他們專家學者是如何討論的，什麼情況下可能解封；而在科學的專業之外，人權與防疫之間的平衡，指揮中心又是如何考量的？

在疫苗不足的情況下，台灣其實是靠高NPI（非藥物介入措施）作為對抗病毒的主要手段，從另一個角度來看，就是靠限制人民的自由來作為對抗病毒的手段。看看全球有哪個國家，電視主播必須要戴口罩播新聞的？對人民自由的限制，台灣絕對排名世界前矛，這也是彭博社全球防疫排行，台灣始終在後段班的主要原因。

台灣今天的防疫成果，其實是民眾犧牲自由、權利，甚至是傷害人權換來的。面對疫情的威脅，或許多數國人都願意這樣犧牲自己、犧牲別人，但這樣的情況絕對不能變成常態、變成理所當然。從山林口罩鬆綁開始，指揮中心所有的落後部署、後知後覺，都該開始檢討了。

感謝張景森，讓台灣邁出解封的一大步。


●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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