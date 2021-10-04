男星武裝自我放棄夢想　爆「想從101飛下去」

楊宇騰日前發行首張自述創作EP 《邃宇Dark wings》，而其中的單曲《天使烏鴉》MV也於今（4）日釋出，這首歌曲由楊宇騰自己填詞譜曲，以自身在出道前歷經徬徨煎熬、患得患失，甚至自我放逐想放棄的內心黑暗期為靈感，象徵要接受內心黑暗面，包容自我不完美，才能擁有迎向光明未來的正能量。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-04 19:00:00
《天使烏鴉》歌詞中的「天使」與「烏鴉」正是比喻原本懷抱夢想的人因被許多現實打擊而失去了信心，為了保護自己武裝起來，而長出黑色翅膀成了憤世嫉俗的「黑天使」。楊宇騰藉歌唱出成名前曾經自我放逐的歷程，當年暫時為了想壓抑不安情緒而整日打工的他，開始過著和夢想背道而馳的生活，自己也搞不清楚原因，所幸最後終於在音樂中找到了答案，勇敢地走出了黑暗期，他想透過這首歌跟歌迷說：「要面對現實中不好的自己是很困難的，我可以做到，相信大家也可以跨出那一步。」
值得一提的是，為了這次單曲的主要視覺意涵「翅膀」，團隊特別訂製一黑一白的道具翅膀，被問到如果現實生活中真的有翅膀，會想飛到哪裡做什麼事？楊宇騰表示：「如果真的有大翅膀能安全地飛翔的話，想試看看從台北101飛下去，然後沿途看風景一路飛去日本。不過我有懼高症，有翅膀應該不會怕吧？」
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