金鐘贏家《天橋》遭爆8成動畫「大陸製造」 公視回應了
戲劇《天橋上的魔術師》在今年金鐘獎表現亮眼，光是入圍就多達14項，最後抱走6項大獎，現場歡呼聲連連，不過近來該劇卻遭爆料有超過80%的特效，是由北京公司製作，且幕後人員都消失在製作名單上，在預告中還宣傳「台韓視效跨國合作」，對此，出品方公視也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-04 18:57:13｜2021-10-04 19:55:30
今年金鐘評審之一、「夢想動畫」創辦人林家齊昨（3）日在臉書上，先是肯定《天橋上的魔術師》獲獎，話鋒一轉，就直言對於幕後團隊名單的消失，感到十分不解：「現場負責視覺特效指導的宋威老師，以及這部劇負責超過80%特效鏡頭的北京諾華視創公司，都消失在製作名單上，身為後期特效製作的動畫師，我認為不應該因為任何原因，抹滅了這些工作人員應得的努力與鼓勵。」林家齊還爆料明明就是聘用大陸的動畫公司，卻以「台韓」合作來做宣傳：「這部作品並不是只有預告中，所宣傳的台韓視效跨國合作，主要負責場景特效製作的還是中國。」
對此，公視否認《天橋上的魔術師》80%的特效，由大陸團隊製作一事：「在製作細節上，公視尊重製作單位的規劃與調整，也肯定國際合作，可對產業帶來新的刺激與學習的機會，但並無80%特效由中國團隊製作一事。」強調該劇皆由台灣數百名影視專業人才參與執行。至於台韓合作部分，公視表示：「《天橋上的魔術師》為2018年公告的戲劇徵案，得標團隊原子映象公司原企畫案即提列韓、台團隊，公視內外評審也肯定跨國合作經驗的汲取。後因實際執行計畫調整，原韓國Digital Idea團隊，變更為4th Creative(奉俊昊導演合作公司)、M83，除原先台灣賞霖創藝，另增台北影業、轅年，加入台灣團隊。」