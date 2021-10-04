耶誕購物季面臨險境　彭博：全球供應鏈危機恐持續惡化

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疫情爆發使得港口碼頭停擺，貨櫃也持續短缺，導致航運價格比起一年前飆升了10倍。勞動力短缺使得歐美地區陸路運輸停滯，並且讓美國工作崗位空缺創下歷史新高。
全球最大玩具製造商之一MGA娛樂公司執行長賴瑞恩（Isaac Larian）表示，「我已經在產業裡待了43年，從來沒見過如此糟糕的情況。所有可能出錯的事，都在同時出現問題。」
對沖基金Maglan Capital投資長亞札巴德（Steve Azarbad）指出，零售商正在尋求幾年前製造的商品，以確保能至少獲得一些庫存。亞札巴德表示，零售商目前很難將貨架塞滿，他和很多供應商談過，他們都表明自己無法收到所有的訂單。
儘管銷售數據顯示需求並不疲弱，隨著大流行持續，父母紛紛購買禮物送小孩，但是由於缺乏貨櫃，玩具公司Basic Fun還有成千上萬個玩具等待裝運。執行長Jay Foreman表示，今年的銷售額原先可以一掃疫情陰霾，預期能達到1.7億美元（約台幣47億元），但現在卻連能否正常出貨都是問題。
MGA的賴瑞恩透露，由於貨櫃難求，公司願意為每個貨櫃支付超過2萬美元（約台幣55萬元），比起一年前高了10倍。除了貨櫃短缺、成本飆升之外，洛杉磯港口有大約600個貨櫃裝滿了MGA暢銷玩具，但是光等待卸貨就等了6個星期。賴瑞恩表示，今年秋天玩具會短缺，對於零售商來說，這將是艱難的一年。
當疫情大流行在2020年初打擊全球經濟，工廠減緩了產量或是關閉，彭博資訊物流分析師克拉斯柯（Lee Klaskow）表示，全球供應鏈已經被蘇伊士運河堵塞等眾多事件，以及勞動力短缺、運輸成本飆升等因素衝擊，就像是一場又一場的「黑天鵝」事件。克拉斯柯表示，「供應鏈從來沒有恢復正常的機會」。
大型零售商在今年第4季度大幅增加物流支出，包括使用更昂貴的空運或是租用整騷貨傳來保持其銷售目標，但這也代表著零售商的利潤會受到衝擊，但同時也導致大零售商從財力較弱的小型競爭對手手中，搶佔市場份額。而在全球供應鏈危機衝擊之下，有多名產業人士認為，產品選擇有限的情況之下，消費者權益將會受損。