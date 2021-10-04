朱立倫留用原黨務主管　江啟臣：尊重並給予祝福

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於朱立倫宣布黨務人事，其中包含前副秘書長李彥秀、前革實院長羅智強等人都留用，江啟臣今天在接受廣播節目「POP大國民」專訪前接受媒體訪問時指出，他尊重朱立倫的用人，而黨務人事中有很多過去一起工作的夥伴，對於這些夥伴有機會繼續為黨奉獻，他樂觀其成。
江啟臣表示，過去大家一起工作都很愉快，黨務工作本來就很辛苦，應該要給這些人祝福。有幾位夥伴也在事前跟他連絡過，說朱立倫希望他們能繼續為黨工作、為黨服務，這部分他尊重大家自己的決定。
對於選舉結果，江啟臣在接受專訪時表示，當然一開始會覺得蠻遺憾的，但這場選舉很特別，過程中出現多變數，首先就是選舉因疫情被延後，多了其他人參選，也讓變數增加，第二則是孫文學校總校長張亞中的崛起，大家都出乎意料。
江啟臣指出，在選前的最後幾天，所謂的棄保效應是有發酵的，這是一場蠻激烈的選戰，但是站在黨內民主的角度來看，這不是壞事，證明國民黨不是一言堂，但選後如何凝聚共識，這就才是重點。
對於如何整合黨內的深藍，江啟臣表示，這已在黨內存在一陣子，有一種方式就是黨內進行的公開對話及辯論，讓大家先各抒己見，尋找重疊的最大公約數，重疊的地方越多就能凝聚越多的共識，新任黨主席上任後必須要花點心思，不能完全放著不管。（編輯：蘇龍麒）1101004