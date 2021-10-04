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恆大物業證實「有收購案」　傳中國地產巨頭千億迎接

▲恆大深陷債務危機，收購有望解開此一困局。（圖／美聯社／達志影像）
▲恆大深陷債務危機，收購有望解開此一困局。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-04 19:39:57

中國恆大集團面臨債務危機，旗下港股上市股票中國恆大與恆大物業，今日（4日）相繼在香港交易所宣布停牌消息，有消息傳出，中國地產巨頭合生創展擬收購恆大物業51%股份，取得控股權。恆大物業下午證實，公司將刊發一份根據香港「公司收購及合併守則」而作出及構成「內幕消息」及可能「全面要約本公司股份」的公告。

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綜合中媒報導，中國恆大與恆大物業4日在香港交易所公告，宣布將於4日上午9時正起短暫停止買賣。雖然當時兩家公司沒有透露暫停交易的原因，不過有媒體報導指出，中國恆大以及恆大物業停牌可能與合生創展有關，市場傳出合生創展擬向中國恆大收購恆大物業約51%的股份，獲得恆大物業控股權，交易金額或超過400億港元約台幣1430億元）。

合生創展今日也同樣停牌，並公布，待刊發有關一項主要交易，涉及同意收購一家在聯交所上市之公司（目標公司）的股份，要根據香港收購及合併守則而對目標公司的股份提出的強制要約。

中國恆大於中午12時發出公告，稱港股交易所短暫停止買賣，有待公司刊發一份載有「內幕消息」的主要交易公告。恆大物業也隨後發出公告，稱有待公司刊發一份根據香港「公司收購及合併守則」而作出及構成「內幕消息」及可能「全面要約本公司股份」的公告。

▲恆大物業證實將有收購。（圖／翻攝港交所）
▲恆大物業證實將有收購。（圖／翻攝港交所）
消息一出，引發市場關注，外界疑問恆大物業2020年12月2日在港上市，距今不到1年，若依照規定，並不能轉讓公司控制權。不過有知情人士透露，表示「恆大物業上市不到1年，如要出售控股權，需要香港聯交所同意，這次轉讓控股權是經過香港聯交所同意的。」

合生創展擬收購恆大物業的消息傳出之後，雖然還有待雙方出面說明，但也讓恆大系一度大跌、未停牌的股票由跌轉漲，恆大汽車今早股價一度跌逾8％，但近11時由黑翻紅，終場上漲29.14％暫報3.9港元、恆騰網路也從一度重挫6%，拉升至上漲9.524%，報2.53港元。

合生創展雖較先前也和恆大接觸的碧桂園、萬科低調，卻也大有來頭。根據公開資料，合生創展於1992年在香港成立、進軍房地產業，1998年在香港聯交所主板上市，總部設在廣州，以開發中高檔住宅項目和經營物業為主，歷經30多年發展，如同恆大以及其他中國地產商，跨足住宅地產、商業地產、酒店地產、旅遊度假產業和物業管理產業等，並在科技、養老、文旅、教育、健康、金融、汽車等多元化業態也均有佈局。

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