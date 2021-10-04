8大專院校共創「創業育苗平台」 提供青創學子資源共享

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工策會指出，自去年12月14日在中興大學舉行啟動儀式以來，已執行的活動包含跨校創新創業育苗輔導機制及成果分享、開設創業輔導課程、舉辦創新創業市集展攤及競賽活動。其中，傳授創業新法獲熱烈迴響，迄今已完成創業輔導課程、學生創新創業競賽活動及4場校際創業資源交流分享會，廣邀業界專家擔任業師，緊密結合產、官、學力量，全力打造「青秀台中」優質創業環境。
建國科大教授賴慶鴻分享執行成果表示，建國科大以「協助中小企業產品設計、研發、管理與服務」為發展方針，在創新創業輔導部分設有創新育成研發中心，協助學生參加國內外競賽、申請創新專利、輔導畢業校友團隊及校外微型新創事業。
中興大學教授唐資文則說，中興大學於2017年改造50年老系館創設「興創基地」，提供創業課程、創業門診、成果發表、募資媒合及原型實作開發場域基地，可容納25組團隊進駐，透過3大類活動，「創業教育、育成孵化、創業產業加速活動」建立中興的創新創業生態系統。
唐資文表示，育成孵化結合教育部U-start計畫、新農業與生醫產業創新創業人才培育計畫，培育農業生醫創業人才，自2015年來培育達1400人，輔導創業隊伍達180隊，26個團隊成立公司，獲獎20項，質量兼具。
創業產業加速透過興創基地、磐石中心與產學研鏈結中心支援，以科技部萌芽計畫、FITI創新創業激勵計畫以及價創計畫為主軸，核定33個萌芽計畫案，成立新創公司15家，累計外部產值超過5億。
「台中市創業育苗資源共享平台輔導計畫」將於25日在中興大學舉行結業式，舉辦創新創業市集展攤及競賽活動。