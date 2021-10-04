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《刈香傳藝陣有藝思》逗陣上演　揭開2021臺南藝術節序幕

▲由多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》，將於10月8日、9日晚間在臺南市政府西側廣場隆重上演。（圖／臺南市政府文化局提供）
▲由多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》，將於10月8日、9日晚間在臺南市政府西側廣場隆重上演。（圖／臺南市政府文化局提供）

記者陳志仁／綜合報導

2021-10-04 21:50:00

今年原是臺南三年一度的香科年盛典，因疫情嚴峻，讓這場盛會隨著三級警戒而暫停或取消；然而藝陣文化在後疫情的時代，藉由科技應用和當代表演藝術的轉化，有了更多的可能性和想像。

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臺南市長黃偉哲表示，今年由傳統藝陣擔綱演出臺南藝術節的開幕重頭戲，更是別具意義，象徵齊心驅除瘟疫送走疫情；受疫情的衝擊，臺南市政府文化局不僅積極紓困，更希望持續提供舞台，讓在地文化組織、表演藝術團體能夠繼續醞釀強大的能量，在舞台上盡情揮灑，展現臺南市深厚的文化底蘊。

由多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》，將於10月8日、9日晚間在臺南市政府西側廣場隆重上演；節目透過劇場形式的概念，以宗教意象為結構，融入臺南特有的藝陣，打破慣性的場域，並與影像及音樂設計融合，進而與當代取得巧妙的平衡，呈現截然不同的調性與氛圍

故事以「請王」、「出陣」、「云庄刈香」、「送王」四部份貫穿整體演出脈絡，運用現代舞台的效果，呈現藝陣演出魅力；讓民眾感受臺南最在地也最國際的香科及藝陣文化，一起思考與感受，如何在現代潮流中保留傳統的美好，讓藝陣文化代代相傳。

延續去年南瀛國際民俗藝術節開幕場「傳藝之夜」的好評，今年由前國家文化藝術基金會執行長、臺南子弟的陳錦誠擔任顧問，帶來更為精緻的演出；另因應疫情直播時代的來臨，特邀多場演唱會指名合作的導播李彥勳，預計於八間宮廟廟埕進行直播放映，讓更多人看到這場療癒人心的精彩表演。

臺南市政府文化局說，關於《刈香傳藝．陣有藝思》更多消息，歡迎市民朋友及國人鎖定關注「藝遊臺南」FB粉絲專頁，掌握節目第一手訊息；2021臺南藝術節自10月8日至11月14日辦理，購票請洽兩廳院，更多節目資訊請上臺南藝術節的官網及粉絲頁查詢。
 

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