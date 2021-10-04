《刈香傳藝陣有藝思》逗陣上演　揭開2021臺南藝術節序幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
由多個傳統藝陣與當代表演團體跨界合作的《刈香傳藝．陣有藝思》，將於10月8日、9日晚間在臺南市政府西側廣場隆重上演；節目透過劇場形式的概念，以宗教意象為結構，融入臺南特有的藝陣，打破慣性的場域，並與影像及音樂設計融合，進而與當代取得巧妙的平衡，呈現截然不同的調性與氛圍
故事以「請王」、「出陣」、「云庄刈香」、「送王」四部份貫穿整體演出脈絡，運用現代舞台的效果，呈現藝陣演出魅力；讓民眾感受臺南最在地也最國際的香科及藝陣文化，一起思考與感受，如何在現代潮流中保留傳統的美好，讓藝陣文化代代相傳。
延續去年南瀛國際民俗藝術節開幕場「傳藝之夜」的好評，今年由前國家文化藝術基金會執行長、臺南子弟的陳錦誠擔任顧問，帶來更為精緻的演出；另因應疫情直播時代的來臨，特邀多場演唱會指名合作的導播李彥勳，預計於八間宮廟廟埕進行直播放映，讓更多人看到這場療癒人心的精彩表演。
臺南市政府文化局說，關於《刈香傳藝．陣有藝思》更多消息，歡迎市民朋友及國人鎖定關注「藝遊臺南」FB粉絲專頁，掌握節目第一手訊息；2021臺南藝術節自10月8日至11月14日辦理，購票請洽兩廳院，更多節目資訊請上臺南藝術節的官網及粉絲頁查詢。