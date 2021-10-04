管碧玲：發展國產疫苗不是圖利、而是國安戰略

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管碧玲說，對於反對黨的監督，虛心受教。今天她聽到衛福部的同仁說，陳時中一直都接受社會給予他各種批評指教，陳說有批評才能持續調整、改進。
管碧玲表示，免疫橋接前陣子被罵得狗血淋頭，她用ㄧ張圖，拿韓國SK Bioscience的疫苗免疫橋接跟台灣的高端做比較，數字顯示高端所做的測試跟韓國所做的測試其實是有過之而無不及。免疫橋接逐漸被國際重視，過去被長期的苛責，可以得到平反了。
管碧玲指出，SK Bioscience是韓國第三大財團，財力比高端大好幾倍，他們甚至在CEPI流行病預防創新聯盟（國際組織）裡拿到高達2億1千萬美元的補助款。若比較政府補助款，台灣補助高端1690萬美金，韓國補助SK大財團1400萬美金，台灣只比他們多補助7400萬台幣，SK是韓國第三大財團，旗下半導體的DRam全球市佔率只低於Samsung！韓國這種大財團若在台灣，相信反對黨是不會同意補助他們的。
管碧玲也說，從台灣跟韓國政府大力補助就知道，發展國產疫苗不是圖利、不是炒股，而是國安戰略，政府補助是必要的。
管碧玲說，陳時中過去因為800多位染疫死亡的生命，不斷被罵劊子手，但世界一些國家，其致死率最高峰卻都高於台灣的最高峰5.23%（歐洲9.95%、加拿大8.55%、巴西6.99%、美國6.22%、日本5.4%、法國23.84%、比利時16.4%）。從趨勢來看，高峰會過去，各國致死率會下降，但台灣的致死率為何沒有下降？因為分母，也就是確診者人數，台灣並不像國外一直擴大，而是控制得當。
管碧玲表示，對每一條生命的受害都非常不捨，每一條生命背後都是一個家庭的悲劇，政府應該盡全力防止任何一條生命的隕落，因此，雖然她認為陳時中被罵劊子手，十分不公平。但是，看到有一些亞洲國家致死率比我們低（新加坡0.51%、泰國1.88%、韓國2.40%、越南3.34%），這部分要虛心去學習、檢討，認真研究台灣的醫療體系，是否有什麼需要加強？為了可以做到更周全的照護以降低致死率，還是有什麼其他的問題是可以更努力的？這部分，陳時中也允諾會好好研究。