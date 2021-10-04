快訊／紐西蘭許可疫苗「加入高端」！接種2劑就可入境
受到新冠肺炎影響，世界各國紛紛宣布境外旅客需接種疫苗才可入境的政策，而今（4）日紐西蘭疾病預防控制中心（CDC）公告，入境許可的COVID-19疫苗加入國產疫苗高端，旅客只要施打兩劑就可入境。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 22:30:38｜2021-10-04 22:51:45
根據紐西蘭疾病預防控制中心（CDC）公告，17歲以上非紐西蘭公民自今年11月1日起，必須接種完整2劑疫苗，且須向航空公司、海關出示疫苗接種證明才可入境。而公告亦強調，民眾需於抵達紐西蘭至少14天前，接種完成2劑核准疫苗才可入境。
根據官網的批准疫苗清單中，迄今已核准22款COVID-19疫苗，其中包含輝瑞（BNT）、莫德納、嬌生、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、科興、國藥等，目前國產疫苗高端也在其中。而高端疫苗資訊頁面中，顯示「獲得一個國家（台灣）的批准」，並於2個國家（台灣、越南）進行試驗。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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