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臉書、IG終於修好了！全球無預警當機6小時　兇手恐是它

▲臉書（Facebook）、instagram於4日晚間驚傳大當機。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書（Facebook）、instagram於4日晚間驚傳大當機。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 06:50:40｜2021-10-05 06:58:30

社群平台臉書以及旗下的IG、WhatsApp、Messenger在4日深夜全球大當機！不少網友深夜一試再試仍舊未修復完成，而在早上約莫6點初頭，終於恢復連線，全球當機6小時後，引來不少網友討論。

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臉書在無預警當機1小時之後，在推特官方帳號發文表示「我們正在努力盡快讓一切恢復正常，對於給您帶來的不便，我們深表歉意」，僅表示會盡快修復，未多解釋當機的原因，而深夜許多網友持續測試，卻遲遲等不到修復好的結果，直至今天早上六點左右，才能順利登入操作。

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▲臉書在推特致歉「當機事故」。（圖/臉書推特）
而根據CNN報導，多位安全專家指出網域名稱系統 （Domain Name System,DNS）問題可能是罪魁禍首，DNS是可以將網站名稱換成可讀取的IP位址，網路安全服務公司Cloudflare首席執行官表示，臉書看起來沒有被攻擊的跡象；思科（Cisco）網路分析部門ThousandEyes在Twitter表示，經測試顯示，當機是因為DNS持續的故障造成的；不過針對CNN提問這點，臉書發言人尚未立即回應。

而這次臉書全球大當機的災情頗為嚴重，臉書股價也在今天下午滑落5.5%，看似將成為近一年來跌幅最大的一天，不少網友在早上嘗試過連線成功後，也紛紛在論壇回報「終於啊.....等好久」、「晚上不能滑臉書好痛苦，終於好了」、「第一次遇到6小時的，感覺很嚴重」。（編輯：張嘉哲）

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