全球社群媒體當機引混亂 臉書員工曝：連識別證都不能刷
美國知名社群網站網臉書(Facebook)與旗下即時通訊軟件程式，WhatsApp及Instagram，4日驚傳全球範圍當機，多地用戶都反應無法正常登入，雖然已在台灣時間5日清晨陸續修復，但仍有些系統異常尚未完全解決。有外媒記者在推特上披露，臉書內部員工聲稱，連員工識別證都失效，情況似乎比想像中嚴重。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-05 07:17:22｜2021-10-05 07:22:11
《紐約時報》科技線記者、《醜陋真相》(An Ugly Truth)共同作者法蘭蔻(Sheera Frenkel)在社群媒體大當機的消息傳出後，持續於推特上追蹤並更新消息，她稍早在個人推特po文，表示剛剛與一名臉書工作人員通過電話，對方聲稱員工一度無法進入辦公室建築物，因為識別證都不能刷了，所以無法評估此次大當機的嚴重程度。
截至發稿時間為止，法蘭蔻的貼文已超過5.8萬人按讚、2.6萬人轉貼，不少網友留言挖苦，說臉書是想趕在被調查前趕快把數據刪掉，但也有人嚴肅看待這次災情，說現在很多商家或名人都是透過臉書經營粉專、廣告，大當機難免會影響營收。
而根據《週刊報導》(The Week)引述《美聯社》國際分部記者克洛瑟(Philip Crowther)，他從消息人士得知，臉書內部一團亂；《紐約時報》則引述臉書員工聲明，他們無法使用公司的內部通信平台，只能轉用其他平台，如LinkedIn、Zoom 和Discord等來完成工作。
網路專家湯姆戴利(Tom Daly)告訴《華爾街日報》，雖然技術中斷並不少見，但臉書及其所有平台，中斷的持續時間和廣泛程度不太尋常，而臉書擁有大量複雜的龐大基礎設施，必須解決所有這些複雜性，才能徹底恢復。
在平台逐漸恢復後，臉書也po文向全球用戶致歉，聲稱臉書致力於恢復應用程式和服務，感謝外界對臉書的包容。