產經新聞︰拜登盼岸田政府延續一貫性 為台灣狀況做準備
日本自民黨總裁(主席)岸田文雄，昨(4日)正式被國會提名為日本第100任首相，並成立新內閣，未來是否影響區域局勢、美日中台關係等，外界高度關注。而根據《產經新聞》外信部部長兼主筆渡邊浩生分析，岸田文雄曾擔任前首相安倍晉三的外務大臣，承襲了美日同盟的安全保障體制，因此美國拜登政府應該會對岸田內閣延續政策一貫性上有所期待，尤其是對持續挑釁台灣的中國。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-05 08:18:49
渡邊指出，岸田曾於2012年12月至2017年8月擔任安倍內閣的外相，這段期間也正是美日同盟最深化的時期。對美國而言，岸田新政府最大的魅力，就是在政策上的延續性，以美日同盟為基礎，繼續合作推動印太地區的自由開放。
報導也引述華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)亞太安全主席克羅寧(Patrick Cronin)的分析，今年夏天開始，與美日安保有關的周邊情勢越發嚴峻，中國出動大量軍機侵擾台灣防空識別區，數量前所未見；此外，北韓一再試射新型飛彈，威脅到駐日美軍，加上而美軍撤離阿富汗引發動盪，也動搖了美國的威信。
面臨升高的威脅及不確定性，拜登政府對日本新政府的要求之一，就是強化日本防衛，並確保攻擊敵方基地的能力。華府智庫「傳統基金會」高級研究員克林諾(Bruce Klingner)表示，做為可能對中國、北韓等國採取的選項，岸田對日本應保有飛彈還擊能力的看法，令美國感到鼓舞。
渡邊也認為，為了應對攸關美中衝突與日本安全的台灣議題，拜登政府正在尋求美日台3方合作，而這可能會成為岸田內閣在外交上的試金石