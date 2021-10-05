高雄市疫情連續52天+0　自即日起放寬餐飲等相關防疫規定

高雄市政府宣布即日起依據中央流行疫情指揮中心二級警戒宣布放寬餐飲等相關防疫規定。高市府表示 ， 防疫團隊考量已連續 52 天無本土疫情發生，且北部近期僅零星感染個案無社區群聚事件，市長陳其邁也特別強調：外出務必全程佩戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩。

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▲高市自即日起放寬餐飲等相關防疫規定。（圖／高市府提供）

至於 ， 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店 ( 廊 ) 、理容院 ( 觀光理髮、視聽理容 ) 則維持關閉。高雄市政府衛生局提醒，各項防疫措施將視疫情滾動式調整，高市衛生局也提醒民眾應維持警覺落實個人防護措施，並主動配合各項防疫工作。

▲高市自即日起放寬餐飲等相關防疫規定，市長陳其邁也特別強調，外出務必全程佩戴口罩。（圖／高市府提供）

高雄市依中央疫情指揮中心規定：在有條件開放休閒娛樂場所方面，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所 (MTV) 、視聽歌唱場所 ( 自助式 KTV 及電話亭式 KTV) 、桌遊、麻將休閒館營業場所，營業前應向地方政府申請復業，且應落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為，從業人員應 6 成以上施打至少 1 劑疫苗滿 14 天。