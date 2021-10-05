電子股弱勢！台股早盤跌逾240點 塑膠族群表現亮眼
十年期美債殖利率走揚、通膨疑慮再起，使美股四大指數昨（4）日皆走跌，其中費城半導體跌2.4%。台北股市今（5）日受到影響，早盤開盤後就跌逾240多點，下殺16162點，跌幅1.5%左右，失守16300、16200點關卡。權值龍頭股台積電、聯電、世界先進、日月光、聯發科早盤跌3%左右，傳產族群的航運、造紙相對弱勢，而國際油價走高，帶動塑膠族群成盤面焦點、表現亮眼。
記者許家禎/台北報導
2021-10-05 09:22:55｜2021-10-05 09:25:11
美股道瓊指數4日下跌323.54點，或0.94%，收34,002.92點；那斯達克指數下跌311.21點，或2.14%，收14,255.49點；標普500指數下跌56.58點，或1.3%，收4,300.46點；費城半導體指數下跌81.1點，或2.49%，收3,180.1點。
台北股市今日開盤跌46.08點，加權股價指數以16362.27點開出，但沒多久即跌逾200點，一度跌240多點，來到16162點。權值股台積電早盤跌約12元，來到560元，隨後稍稍拉回，但跌幅仍有1.5%。聯電與世界先進跌3%以上，來到58元與138元。聯發科與日月光也跌近3%，來到868元與100元。
其他，傳產族群中，航運股依舊一片綠，長榮、陽明、萬海跌2到3%，分別來到99元、93元與161元。造紙中，正隆、華紙、永豐餘、榮成跌1到2%。鋼鐵族群漲跌互見，中鴻、燁輝、運錩相對強勢，但高興昌、中鋼構、佳大跌2%。而國際油價飆上7年新高，盤面焦點為塑膠股，如台塑、台聚、華夏、亞聚漲2到3%。
※【NOWnews 今日新聞
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