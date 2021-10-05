若搞不定宜蘭高鐵！陳明文要王國材下台 蘇揆：事緩則圓
高鐵宜蘭選址持續引發討論，民進黨立委陳明文4日表示，站址問題若1個月後還在吵，交通部長王國材應下台；行政院長蘇貞昌今（5）日受訪回應，立委的指教閣員都要傾聽，這個案子還沒有確定，大家不用生氣，好好思量，事緩則圓。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-05 09:35:16｜2021-10-05 09:36:47
陳明文4日提及，若高鐵宜蘭選址1個月後仍有爭議，王國材應下台。今日其受訪時再度表示，行政院為了要讓宜蘭交通更便利，花了1700億要讓高鐵延伸到宜蘭，因為站址的關係，地方可以說是吵不停，這到底是誰的責任？到底是交通部長身為一個政務官溝通不利？還是整個專業問題上沒有辦法凸顯，這都是要注意的重點。
陳明文表示，他是立委的身分，雖不是宜蘭人，但還是關心高鐵延伸到宜蘭的站址，希望站址討論應該適可而止，如果是政治問題，也希望王國材要盡速溝通、說明，讓地方能夠更了解，讓站址問題早日定案，不能再吵下去，再吵下去一定會影響地方和諧，讓中央的美意好事變壞事，這點我們不能夠接受。
陳明文說，所以他在立院喊話，如果1個月後高鐵延伸宜蘭站問題不能夠讓宜蘭人不再吵，一定要政務官負責，那王國材身為部長，必須要負起責任。一個月時間不是很長但也不短，相信有能力的部長一定可以解決宜蘭的站址問題。
陳明文也說，他是立法院交通委員會的召集委員，當然是關心中央的一些重大交通政策，尤其在這個會期，高鐵延伸到宜蘭站址問題變成交通委員會焦點問題，當然他有態度也有意見，做表達是身為立委應盡的責任。蘇貞昌今日受訪則表示，現在的閣員有很多都是從次長升上來，像是經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中等。王國材是學交通出身，從地方交通局長做了幾十年，做交通部政次也很多年，對於立委指教，都希望閣員要傾聽。
蘇貞昌說，這案根本還沒有確定，連送到交通部都還沒有，大家不用生氣，好好思量，像西部高鐵在選址時也都有不同意見，這都很正常，事緩則圓，多多溝通。