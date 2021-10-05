鄭爽慘遭PUA組織迫害 秀證據批張恆：用孩子控制我
大陸女星鄭爽因發生代孕棄養事件，8月又被爆出因涉嫌逃稅，被罰高達2.99億的人民幣（約13億台幣），被官方冠上「劣跡藝人」，工作室及個人微博都遭禁言，只好轉往IG抒發心情，近日她暗指張恆參加PUA（Pick Up Artist，指把妹術、搭訕術）訓練班，進而控制她。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-05 10:08:34
鄭爽昨（4）日在IG表示，自己遭到PUA組織迫害，她秀出轉帳記錄，可見4月21日轉出的記錄，是匯給一個名叫「浪跡天涯」的帳號，有網友搜出「浪跡」是2019年知名的情感詐騙組織，該組織會有系統性地將「如何控制另一半」傳授給會員。
鄭爽表示自己是受害者，「它控制著我身邊每一個朋友，用孩子試圖控制住我，將我變為他賺錢的工具。」她逐一寫出前男友的所作所為，會把微信名稱及照片換成女方喜歡的，也不會讓女方沒安全感，還會傳照片給女方家人以增加好感、在打電話的時候假裝遇到迷路老人，「這些套路太多太多，請你們一定相信我的忠告，這些人的心早就被系統控制，猶如行屍走肉，沒有真心、沒有真話。」指稱前男友的行為都是被PUA組織訓練出來，表示自己如今想起來都還有恐懼。（編輯：薛羽彤）