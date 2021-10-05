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為黃健庭秘書長人事案辯護　朱立倫：感謝他願一起跳火坑

▲國民黨主席朱立倫今日就任，與秘書長黃健庭一起接受媒體聯訪。（圖／記者余祥攝，2021.10.05）
▲國民黨主席朱立倫今日就任，與秘書長黃健庭一起接受媒體聯訪。（圖／記者余祥攝，2021.10.05）

記者余祥／台北報導

2021-10-05 10:14:32｜2021-10-05 10:42:14

國民黨主席朱立倫今（5）日就任，昨日公布第一波黨務人事，其中前台東縣長黃健庭擔任秘書長一職備受爭議。朱立倫說，黨內有人對於去年蔡英文政府曾邀黃健庭擔任監察副院長一事，有不同想法，但黃第一時間就跟他通電話，也表達得很清楚，監察院是獨立機關、超越黨派，但如果無法接受黨的祝福，他會立即退出，後來黃也遵守這個諾言；他很感謝黃願意在黨最艱困的時刻，以志工的精神，跟他們一起扛重擔、跳火坑。

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黃健庭接任秘書長一職備受黨內質疑，不少人批黃黨性不堅，更質疑這樣國民黨會變成小綠。

面對黨內質疑，朱立倫在交接儀式前接受媒體聯訪時，特別請黃健庭也一起站在他的旁邊，他稱黃健庭在台東縣長任內政績受到大家肯定，而蔡英文政府延攬黃健庭擔任監察副院長，對黃個人是一項肯定，但黃也堅持，如果無法受到黨的祝福，就會退出。

朱立倫說，他很感謝黃健庭在黨最困難的時候，願意以志工的精神，跟他們一起扛重擔、跳火坑，日前在與黃健庭深談時，黃也表示，以基督徒的精神，希望為黨奉獻、犧牲、努力，相信一定可以爭取到更多黨員同志跟社會的支持。

至於第一波黨務主管人事案，並沒有副主席一職，朱立倫說，副主席會在月底全代會上公布，因此人選會在月底前公布。


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