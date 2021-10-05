共機擾台創新高 邱國正：把壓力作為助力、做好戰備整備
昨（4）日共有56架次共機侵入我台灣西南防空識別區（ADIZ），這是自國防部去年9月17日公開揭露共機動態以來，公開統計共機擾台最高紀錄。國防部長邱國正今（5）日表示，會把壓力變成助力，做好戰備整備。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-05 10:56:50｜2021-10-05 10:59:17
行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立院施政報告及備詢，會前媒體詢問共機擾台會造成空軍戰備壓力嗎？邱國正表示，最近敵情狀況大家都很清楚，確實對空軍也好、海軍也好和防空部隊的確造成蠻大的壓力，但他跟同仁說，把壓力也是助力，督促我們做好戰備整備，正反兩面思考。
針對美國國務院也表達支持台灣，我方是否有跟美方溝通過？邱國正表示，他曾經表達過，任何國家、任何團體，對我們戰備整備有所幫助，我們都很感激樂見，但是絕對不仰賴，不是那個國家講話就一鼓作氣。
媒體詢問，有關外交部長吳釗燮接受外媒採訪說如果台海發生戰爭一定戰到底，會不會造成台灣人民憂心？邱國正說，國家安全人人有責，國防單位尤其首當其衝，會努力做好戰備整備工作。邱國正指出，戰到底是一直在準備，從軍這麼多年以來他一直有認知，國家養育這麼多年，克盡職責唯一作法就是堅持到底。
對於今早國慶預演，有一架預計吊掛國旗的CH-47直升機出現琁翼異音返回空軍松指部檢修，邱國正說，空軍剛剛有跟他反映飛機有點問題，馬上就處理了，他要求部隊戰備整備訓練就是安全第一。