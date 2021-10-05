特企／吾居振興五倍券方案　乾杯！贈你五「杯」券

由行政院發行「振興五倍券」將在10月8日正式上路，吾居UCHI Grill Kitchen自 10月8日起於店用餐以紙本五倍券結帳，使用1000元五倍券現場即贈送5杯自選飲品。或可兌換500元吾居UCHI Grill Kitchen餐點抵用券（需下次來店內用使用），單筆消費使用5000元紙本五倍券，更可獲得總額5000元吾居UCHI Grill Kitchen餐點抵用券，讓你五倍券變十倍。使用振興五倍券專案恕不與其他優惠、信用卡、餐飲抵用或其他餐券合併使用，使用期限至2022年4月30日止。用餐前需事先訂位並告知使用五倍券消費，每桌每單限使用一次優惠。
享用炭火料理，怎麼能錯過搭配飲品大口暢飲。吾居UCHI Grill Kitchen推出振興五「杯」券活動，自 10月15日起來店用餐消費以紙本五倍券結帳，使用1000元五倍券可現場享有贈送5杯飲品（160元及以下）。包含搭配只萃取第一道麥汁的甘醇口感，獨有的細緻綿密啤酒泡沫的「麒麟一番搾生啤酒」、酸酸甜甜很受女性歡迎的梅酒等，若不喝酒精飲品也有酸酸甜甜好滋味的藍莓蘇打特調、有著清爽口感的香草檸檬等許多特調飲品可供選擇。
除了可以現場兌換5杯飲品外，也可選擇兌換「吾居UCHI Grill Kitchen餐點抵用券」（需於下次來店內用使用）。使用1000元紙本五倍券即贈送500元吾居UCHI Grill Kitchen餐點抵用券。單筆消費使用5000元五倍券，更可獲得總額5000元吾居餐點抵用券，讓您的五倍券立刻變為十倍券。在吾居用餐，不論是精心搭配的完整套餐組合或是選擇自由度高的單點料理，想享受一人的美食放鬆時光或是三五好友的聚會，都能在吾居無拘無束地用餐，放下一天的煩惱，享受一場味蕾深處的饗宴。
不同於一般料理方式，吾居UCHI Grill Kitchen選擇最需要技巧的「炭火」來烹調，溫度的掌控、火力的大小、起火的時間都需要極高的經驗才能成就，能將近江老饕和牛牛排、黑鮪魚下巴、伊比利松阪豬等高檔食材的美味發揮到極致。有別於一般的燒烤餐廳，吾居餐點針對每樣食材特性做口味及配菜的設定，專人烹調後上桌，不需擔心會因為自行燒烤對於火侯掌握的不熟練而破壞了食材的美味，同時也享有不被打擾的用餐體驗。一道道美味的料理、一種家的溫暖，是吾居UCHI Grill Kitchen能給你的平凡幸福。講究不將就隨興不隨意，歡迎來吾居作客。