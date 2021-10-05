新北市美術館開啟地域藝術史對話　6場講座開放報名

尚在籌建中的新北市美術館，今年將以「穿越新北─藝術與時代」為題，於新北市藝文中心舉辦6場講座，邀藝術家及藝術史學者以地域為軸，在地藝術家、事件、團體、空間為主體，探索與建構新北市在時代中的藝術脈絡與樣貌。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-05 10:46:06
新北市文化局長龔雅雯表示，新北市藝術資源豐富，藝術人才輩出，從木下靜涯、李石樵、李梅樹、楊三郎等前輩藝術家，到三芝、北海岸、新店、板橋藝術聚落，是未來新北市美術館發展的重要基石；藉由訪談新北藝術家、爬梳地方藝術事件脈絡、研究典藏新北相關作品等，並與藝術不同領域相互交流及研究，累積豐厚的藝術史能量，作為開館的基礎。
龔雅雯指出，透過近年來的研究與梳理，新北市美術館推出不同主題的演講、座談，邀請各界人士提出不同的觀點及建議，為地方開拓更多藝術對話的可能性；「穿越新北─藝術與時代」的6場講座，邀請到蕭瓊瑞、白適銘、蔣伯欣、姚瑞中、莊普、賴純純、李曉雯、蘇瑤華等藝術家及學者，分別從清代至戰後及當代各時空切入。
講座內容以清代渡海來台至板橋林家任教的書畫家「板橋林家三先生」作為開端，走進日治時期深耕新北的前輩藝術家李梅樹、李石樵，再至戰後新北的獨特藝術風貌，並回顧解嚴後前衛思潮齊放的時代；講座的時間為10月17、30日及11月13日的下午2時至4時50分，並採預約線上報名方式，詳情請上新北市立美術館的官網及臉書粉絲專頁查詢。