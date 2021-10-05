早知道Toyz「惹麻煩」？統神打臉藥腳：現在就是改過機會

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對此統神本人則寫下沒有用任何標點符號的近千字文章回應，「今天早起的朋友有福啦，今天大家看小說了沒，今天推薦的是這篇報導，內容非常精彩刺激啊大家記得要仔細看啊，寫得真的牛逼，各種文情並茂，妙筆生花，佩服佩服」。
統神隨後也打臉這位藥腳的說法，「抱歉我貴人事忙，記憶力有不及，忘了有跟你取得聯繫，也忘了跟你探討法律問題跟刑責，請原諒小弟我。不過沒差，在這裡再提一次也是可以的，我跟藥腳先生您說一下，雖然您協助toyz販毒蠻可悲的，不過知錯能改，善莫大焉，現在呢唯一的辦法就是當個良好的市民，請您一定要記得toyz的大麻煙彈的數量，一個都不能少」。
統神最後也「拜託」藥腳仔細回想「除了大麻以外Toyz還有沒有賣其他的料？要是有的話我感激您，法官也會替您減刑，最後就是幫社會除害，請您一定要跟檢察官說，還有哪些『麻椅友』有抽的，一個都不能放過，盡我們良好市民的責任，『麻椅粉』少一個是一個，還給台灣清晰的空氣，那大概就是這樣，加油，我知道你也是身不由己，現在就是改過的機會」。（編輯：潘毅）
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