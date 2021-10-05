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早知道Toyz「惹麻煩」？統神打臉藥腳：現在就是改過機會

▲網紅Toyz、統神過去因為合作商案產生糾紛，後者更誓言雙方自此「不死不休」。（圖／翻攝Toyz臉書/統神臉書）
▲網紅Toyz、統神過去因為合作商案產生糾紛，後者更誓言雙方自此「不死不休」。（圖／翻攝Toyz臉書/統神臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 10:57:45｜2021-10-05 11:02:13

《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz劉偉健，日前捲入販售二級毒品大麻疑雲。今（5）日更有媒體爆出Toyz遭藥腳黑吃黑的內幕，裡面更聲稱冤家統神早已知情。對此，統神也發文做出回應。

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今（5）日《鏡周刊》發出多篇報導，其中更提到Toyz遭藥腳黑吃黑，「不僅毒品貨款被暗槓，還付給藥腳安家費，藥腳卻在檢警找上門後認罪，更向專案小組說自己曾與Toyz的死對頭統神張嘉航取得聯繫，告知Toyz販毒的料」。

對此統神本人則寫下沒有用任何標點符號的近千字文章回應，「今天早起的朋友有福啦，今天大家看小說了沒，今天推薦的是這篇報導，內容非常精彩刺激啊大家記得要仔細看啊，寫得真的牛逼，各種文情並茂，妙筆生花，佩服佩服」。

▲統神回應周刊爆料內容。（圖／翻攝統神臉書）
▲統神回應周刊爆料內容。（圖／翻攝統神臉書）
統神隨後也打臉這位藥腳的說法，「抱歉我貴人事忙，記憶力有不及，忘了有跟你取得聯繫，也忘了跟你探討法律問題跟刑責，請原諒小弟我。不過沒差，在這裡再提一次也是可以的，我跟藥腳先生您說一下，雖然您協助toyz販毒蠻可悲的，不過知錯能改，善莫大焉，現在呢唯一的辦法就是當個良好的市民，請您一定要記得toyz的大麻煙彈的數量，一個都不能少」。

統神最後也「拜託」藥腳仔細回想「除了大麻以外Toyz還有沒有賣其他的料？要是有的話我感激您，法官也會替您減刑，最後就是幫社會除害，請您一定要跟檢察官說，還有哪些『麻椅友』有抽的，一個都不能放過，盡我們良好市民的責任，『麻椅粉』少一個是一個，還給台灣清晰的空氣，那大概就是這樣，加油，我知道你也是身不由己，現在就是改過的機會」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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