【盧恩符文占卜】是人緣關係不好，還是容易受到誤解？

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選項I. Jera | 12/13-12/27 | 誤解指數 ★★☆☆☆
本身與人相處就有一定的距離，不太容易與人產生不必要的誤解，當旁人想要更靠近您一點，自己本身也會下意識的退後，拉開這段距離，若硬要說旁人不懂您的想法、意思，頂多是這段人際關係上的表達方式過於直白，造成了您與人之間的關係有所摩擦，並非不懂得表達，只是您比較不擅於圓融溝通，與人之間相處多半是非對錯太過清楚分明。
選項II. Tiwaz | 02/27-03/13 | 誤解指數 ★★★☆☆
有些時候過於橫衝直撞的性格，替您自己造成過多不必要的誤解，本身性格也屬於直來直往，不拘泥小細節，然而這些小細節也容易衍生出後續溝通上的衝突，太過直率導致了旁人也很難以把看到的問題一一和您溝通，急躁的性格自己要練習踩剎車，對於問題的處理要懂得三思而行，馬上處理事情的效率雖然極高，但少了瞭解整體狀況再下判斷是比較可惜的部份。
選項III. Hagalaz | 10/28-11/12 | 誤解指數 ★★★★☆
心直口快？不！是直接一針見血！！對於想表達的意見、觀點，會毫不避諱直接脫口而出，而後續的影響卻是自己難以負擔、招架，卻時常不清楚原因或在狀況外，本身擁有敢言的性格也明白之後可能會承擔的風險，並非旁人不懂您而是不擅於與這些尖銳的對話周旋，有些時候同理心想想，若換成自己是被同樣的方式對待，旁人又會用什麼樣的方式來回應呢？
選項IV. Isa | 11/28-12/12 | 誤解指數 ★☆☆☆☆
選到這張牌的朋友們本身是擅於言詞、說話來表達自己的理念、想法，不僅洞悉整個環境、氛圍也明白哪時候可以補上一些意見，哪些時候安靜的當一位聽眾，這些舉動都讓您身邊的人非常喜歡與您交談或交換意見，與生俱來的性格也好、後天培養的能力也罷，懂得在人群中穿梭，替自己留下一席之地，抓住人心是相當重要的一環，但別過於虛假而扭曲人與人之間互動的美意。
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