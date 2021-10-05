立院朝野協商終達共識　10月8日總質詢從頭來過

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大約9點18分，蔡其昌宣布開會，表示因本次院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商後，再進行處理，隨即宣布休息。最終協商結果，各黨團同意回復9月28日之委員質詢，並依議事處原定名單及順序，自10月8日院會重新開始質詢，從時代力量立委邱顯智開始進行政黨質詢；另議場舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出，其餘各門上午7時30分開啟。
民進黨團幹事長劉世芳受訪表示，目前為止，在政黨質詢開始後就沒有施政報告，就是從邱顯智開始政黨總質詢，目前也沒有聽說國民黨要求重新施政報告。
劉世芳也說，民進黨團與國民黨團認知不一樣，他們認為議事人員不公，民進黨團解釋過很多次了，朝野認知不同，不應該怪罪主席或議事人員。民進黨團告知國民黨團，在冗長的朝野攻防，小黨質詢的機會就被剝奪掉了，應該恢復總質詢才是民主運作的福氣，最後國民黨團也簽字同意。
劉世芳也說，今天是國民黨主席朱立倫正式上任之日，國民黨很多新的黨職幹部都是過去在立院的同事，民進黨團會送花祝賀。各黨對國家大事有不同方向，但在民主制度下可以發揮言論自由，祝賀朱立倫上任後，黨務運作順利。
民進黨團書記長蔡適應則表示，大家相忍為國，讓國家更進步，是朝野共同責任，身為執政黨團，民進黨團努力協商，最後結果雖然不滿意但大家應該都能夠接受。
蔡適應也說，10月8日法國參議院訪問團可能會到立院參訪，這就是展現台灣民主成熟，也與西方國家一樣走在時代前端。
國民黨團書記長陳玉珍則說，星期五從頭開始，代表執政黨承認議事不公，國民黨團主張的程序正義有爭取到。至於沒有再要求蘇貞昌進行施政報告，陳玉珍表示，相信蘇貞昌會在歷史上留下22秒院長的歷史紀錄，在混亂中完成22秒的施政報告，要讓他永遠留存。