與馬、吳、洪、江合體　朱立倫拚擴大光譜、走出同溫層

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朱立倫致詞時也特別感謝前主席江啟臣過去帶領國民黨走過的每一步，黨史一定會記載這段歲月，未來相信江在團隊中也是重要的一份子。
朱立倫說，接下來的國民黨是團結、連結、戰鬥的國民黨，除了團結，更要把失聯黨員找回來，今天只有37萬多的黨員，還有很多失聯黨員，或許對黨失望、不滿，從今天起推動黨員回娘家計畫，用總理孫中山講的同舟共濟、海納百川的精神，把黨員都找回來。
朱也說，國民黨也要連結兩岸、國際，兩岸關係依照黨章、黨綱重啟交流平台，創造更平和的環境；也要連結國際，包括美國、日本、東南亞等。
除此之外，朱立倫說，國民黨也要走向多元社會、擴大光譜、走出同溫層，他任用了最年輕的一級主管，希望更多年輕人加入國民黨、改變國民黨，未來無論是年輕人關心的環保、新創、動保議題，都是國民黨重要的民生議題。
朱立倫說，未來國民黨在國會、街頭都會跟民眾站在一起，任何不公不義一定戰鬥到底，絕不退縮，面對鴨霸的民進黨，要透過國會監督、地方制衡、選舉等，打敗民進黨，接下來要面對的罷免、公投，2022、2024年選舉都要勝利，沒有懈怠一天的機會跟空間。
朱立倫最後說，感謝黨員給曾經失敗、挫折的他一個機會，一定會無私、無我為黨奉獻、打拼。
馬英九則批評民進黨，中天關台、進口萊豬、清算鬥爭在野黨比起東廠不惶多讓，疫苗政策荒腔走板有預算卻買不到疫苗，還要靠國外捐贈疫苗度日，真的令人慚愧，超前佈署都是空話，造成8百多位民眾過世。
馬英九也稱讚朱立倫人事布局，馬認為，朱任命31歲的凌濤擔任文傳會主委是好的開始，希望國民黨能夠大幅提升40歲以下的黨員人數，國民黨要讓人民看到改革成效，獲得國人信任，重返執政，也感謝江啟臣過去一年半的貢獻，江的努力不會被抹滅。