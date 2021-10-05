Snake欣賞薩姆斯屁屁！法國任天堂推特遭控性騷擾急刪文
法國任天堂正遭遇一場小小的公關危機！ 3 日法國任天堂在推特上 PO 出一張《潛龍碟影》主角 Snake 與《密特羅德》主角薩姆斯兩人匍匐前進的圖片，結果遭到部分網友批評「簡直就是性騷擾」，還引起兩派網友論戰。後續法國任天堂只能偷偷把該推文刪掉息事寧人，但結果反而適得其反。
記者顏大惟/綜合報導
2021-10-05 12:00:00
法國任天堂 3 日在推特上 PO 出了《潛龍碟影》主角 Snake 與《密特羅德》主角薩姆斯兩人匍匐前進的圖片，並附上一個眼睛的Emoji圖片「👀」，似乎在暗示位於後方的Snake可以清楚看到前面薩姆斯的屁股。
推文發出後，吸引了快 2 萬網友按讚轉貼分享，但也有人對任天堂 PO 出這種貼文感到不屑，批評任天堂發出這種性騷擾圖片並不適當，兩邊支持者還曾在該篇推文底下大戰；但後來法國任天堂卻不知何種原因把該篇推文偷偷刪掉。眼見法國任天堂刪文，原先討厭推文的網友紛紛嘲諷法國任天堂「我們知道你之前做的事」、「永不忘記」、「你以為我們會忘記嗎」
但刪文這個舉動不只引來反對者的嘲諷，反而也激起原先喜歡推文的玩家不解，在法國任天堂的新推文底下留言「把這幅大師傑作還給我們」、「發這篇的小編沒犯任何錯」、「為什麼要把推文刪掉？」
甚至還有網友查詢到法國任天堂使用的圖片根本就是《任天堂明星大亂鬥特別版》官網上的官方截圖，並不是粉絲二創或是法國任天堂自創的圖片。感嘆「這個世界已經變得這麼無趣了啊」