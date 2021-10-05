央行憂加密貨幣淪洗錢工具 諾貝爾獎得主建議直接禁止
世界投資者週聯合論壇今（5）日在台北舉行，中央銀行副總裁陳南光認為比特幣等加密貨幣是開放式創新，但也可能變成洗錢工具、影響金融市場穩定，採礦過程也浪費很多能源，目前很多國家不知如何規範？他更透過視訊詢問人在美國的2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul M. Romer。Paul M. Romer則認為開放式創新不代表能讓社會受益，加密貨幣沒有價值，因此「最好是直接禁止」。
記者顏真真/台北報導
2021-10-05 12:21:19｜2021-10-05 12:27:11
「2021世界投資者週聯合論壇」由台灣理財顧問認證協會（FPAT）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（SITCA）、中華民國退休基金協會（PFA）、台灣金融分析專業人員協會（CFA Society Taiwan）、台灣不動產投資協會（CCIM）與台灣金融研訓院（TABF）串聯全球共同響應，以「新常態下的經濟復甦之路」為本屆主題，聚焦全球正在發生且值得關注的新冠經濟金融市場與投資理財新常態。
央行副總裁陳南光今日在重磅論壇時提到，比特幣等加密貨幣去中心化，沒有所謂發行機構，財產權歸屬很難界定，很多人持有加密貨幣，他覺得加密貨幣透過區塊鏈帶來開放性創新，但也有一些很大缺點，因為可能成為洗錢工具及浪費很多能源，可是到目前為止，卻不知如何規範。
他說，有些國家是完全禁止，但大部分國家透過反洗錢法、打擊資助恐怖主義等，間接進行規範，台灣也屬於這種情況。陳南光也透過視訊詢問2018諾貝爾經濟學獎得主、也是前世界銀行首席經濟師Paul M. Romer對於比特幣等加密貨幣，該採取什麼監管措施？
Paul M. Romer則認為「最好直接禁止」，加密貨幣屬於開放式創新，但開放式創新不一定代表能讓社會受益，當權力過度集中時，政府就必須介入才行，況且加密貨幣並沒有帶來任何有用的創新，目前金融體系原本就有數位交易體系，由央行管控的各式各樣帳戶交易，對於加密貨幣「最好是直接禁止」。
他還表示，過去駭客侵入電腦是違法的，現在對於加密貨幣的態度就像是將駭客入侵電腦行為合法化、正當化。他也談到，事實上網路微型支付沒有任何好處，除非有人證明可帶來社會價值，而且沒受到規範者的人直接進行架設支付系統，是很難讓人信任沒有價值的創新，只是擴大泡沬而已。對於Paul M. Romer的看法，陳南光表示身為經濟學家與他的立場接近，但身為副總裁則沒法採取強硬立場。