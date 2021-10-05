女兒不識孫中山遭酸民砲轟　吳淡如怒報警蒐證

知名作家、主持人吳淡如日前在廣播節目中提到，自己12歲的女兒不知道孫中山是誰，而中廣董事長趙少康也爆料，鴻海集團創辦人郭台銘自曝女兒不知道岳飛是誰。吳淡如所言被酸民湧進臉書留言，其中含有不堪入目的字眼，讓她怒喊「我的律師已經開始蒐證！」
娛樂中心/綜合報導
2021-10-05 12:10:40｜2021-10-05 12:31:45
吳淡如日前在臉書上表示，她只是在廣播節目中陳述事實，女兒跟她同學真的不知道孫中山是誰，卻被有心網友砲轟，還故意栽贓子虛烏有的事，吳淡如氣到把網友說的話截圖PO出，「孫中山是戀童癖，這全世界都知道了啊，跟妳整型整壞一樣家喻戶曉」，讓她直呼：「千萬不要再攻擊別人的時候連自己的臉都丟了！變成一個沒臉人。不斷像蚊子蒼蠅亂咬。」
面對網友不理性回覆，吳淡如無奈表示，「連這樣、也可以扯到了影射到猥褻小孩的內容，正直的人都看不下去。」並表示已請律師開始蒐證，而有關侮辱孩子的留言，吳淡如已經報警，直呼要為民除害，同時將不理性網友全部封鎖。（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110