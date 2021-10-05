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女兒不識孫中山遭酸民砲轟　吳淡如怒報警蒐證

▲臉書湧進網友不理性留言，吳淡如怒報警蒐證。（圖／吳淡如臉書）
▲臉書湧進網友不理性留言，吳淡如怒報警蒐證。（圖／吳淡如臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-10-05 12:10:40｜2021-10-05 12:31:45

知名作家、主持人吳淡如日前在廣播節目中提到，自己12歲的女兒不知道孫中山是誰，而中廣董事長趙少康也爆料，鴻海集團創辦人郭台銘自曝女兒不知道岳飛是誰。吳淡如所言被酸民湧進臉書留言，其中含有不堪入目的字眼，讓她怒喊「我的律師已經開始蒐證！」

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▲吳淡如女兒與同學都不認識孫中山。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如女兒與同學都不認識孫中山。（圖／吳淡如臉書）
吳淡如日前在臉書上表示，她只是在廣播節目中陳述事實，女兒跟她同學真的不知道孫中山是誰，卻被有心網友砲轟，還故意栽贓子虛烏有的事，吳淡如氣到把網友說的話截圖PO出，「孫中山是戀童癖，這全世界都知道了啊，跟妳整型整壞一樣家喻戶曉」，讓她直呼：「千萬不要再攻擊別人的時候連自己的臉都丟了！變成一個沒臉人。不斷像蚊子蒼蠅亂咬。」

面對網友不理性回覆，吳淡如無奈表示，「連這樣、也可以扯到了影射到猥褻小孩的內容，正直的人都看不下去。」並表示已請律師開始蒐證，而有關侮辱孩子的留言，吳淡如已經報警，直呼要為民除害，同時將不理性網友全部封鎖。（編輯：薛羽彤）

▲酸民不分青紅皂白亂罵。（圖／吳淡如臉書）
▲酸民不分青紅皂白亂罵。（圖／吳淡如臉書）
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