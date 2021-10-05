比老K更早爆出！男星一年前就diss龍龍　網挖出影片全愣

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只見影片中，為當時在「吐槽大會—呱吉無法擋」的火烤大會中，黃豪平的段子，其中在影片9分23處，黃豪平開始描述「比起脫口秀，我更欣賞博恩的副業，他的副業是資源回收，看看他旗下的藝人，喬瑟夫，魚蹦興業不要的；酸酸，好好笑女孩不要的；賀瓏，凱莉不要的」而最後這一句，明明是Diss凱莉的一段話，卻引起在場來賓為之暴動。
原來，黃豪平在講凱莉之前，就已經先表示「凱莉！代替龍龍來參賽的，我沒準備什麼內容，所以我直接把龍龍的笑話名字改成凱莉」，而也在黃豪平說出「賀瓏，凱莉不要的」時，博恩在一旁則是露出震驚表情吐出「他改了！他改了！他整個稿都改了」，顯見這裡的「凱莉」其實指的是前面呼應的「龍龍」。
影片在最近老K與龍龍事件爆發後，不少網友再回去觀看才恍然大悟「原來豪平一年前就勇敢了....」、「當初還以為凱莉跟賀瓏有什麼，現在才看懂改什麼哈哈哈」、「現在才懂博恩當初的他改了是什麼意思.....」、「這梗藏得好深＝＝」、「原本根本不了解這個圈的，直到這次事件才知道原來豪平是講內梗」、「當時候不懂，現在終於瞭解了」、「豪平這算是很正常的脫口秀演出吧，也沒有侮辱啥的」。
也因為這段對話，龍龍雖然未出演該場演出，但後來也出現在現場，自己拿起麥克風表示「大家好我是龍龍，我今天讓大家猜有沒有聽到龍龍這兩個字，為什麼，因為一直有人覺得我的名字跟他重疊了，所以大家會搞混，那個人是誰，那個人就是我前男友賀瓏！」該段影片也被現場觀眾錄下上傳平台，引發不少熱議。（編輯：張嘉哲）