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中護健康學院校舍動工 賴清德：防疫功臣一線醫護人員

▲台中科大中護健康學院校舍在南屯區民眾苦等20餘年，今日由副總統賴清德主持動土開工儀式。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.5)
▲台中科大中護健康學院校舍在南屯區民眾苦等20餘年，今日由副總統賴清德主持動土開工儀式。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.5)

記者金武鳯/台中報導

2021-10-05 13:12:03｜2021-10-05 13:19:59

台中市南屯民眾引頸期盼20餘年，終於等到國立台中科技大學中護健康學院綜合大樓，在副總統賴清德見證，產官學界代表出席中熱鬧動土開工。賴清德致詞表示，這波疫情台灣表現受到國際社會肯定，其中最重要因素是醫護人員站在防疫第一線。所以2所學校合併後，以科技大學力量為國家培育更多健康產業人才，確實是因應潮流的發展方向。

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中護健康學院南屯校區新建工程歷經波折，如今終能順利動工，幕後推手立委廖張萬堅頗有感觸的說「好事多磨」。他表示，南屯校區約七公頃土地，早在86年取得，第一期興建經費逾9億元，教育部補助8.465億元，卻因故延宕多年未能順利發包。

▲台中科技大學中護健康學院綜合大檢動工，副總統賴清德、立委張廖萬堅等人見證。（圖／校方提供）
▲台中科技大學中護健康學院綜合大檢動工，副總統賴清德、立委張廖萬堅等人見證。（圖／校方提供）
校方於107年決定與營建署簽訂委託代辦協議書，當年擔任立法院教育委員會召委的張廖萬堅，特地安排考察，並督促校方儘速動工興建，最後做成民國112年底前完工決議，卻是好事多磨，波折橫生。

張廖萬堅指出，原定去年底完成發包，因營造成本增加，前三次招標均無廠商投標，而教育部補助經費必須在109年底工程順利發包才能保留，當時，為解決燃眉之急，他在立法院審查教育部預算時，極力爭取並做成決議，成功保留住該筆預算，以利後續工程發包能順利進行。

隨後，更邀集營建署、教育部與校方多次召開協調會，針對規劃設計內容進行檢討，最後在今年4月變更計畫，將總經費調高至131,837萬以利完成發包，經持續與公共工程委員會溝通下，行政院於今年728日終於核定計畫變更通過，也在810日完成決標，順利發包，方有今日熱鬧開工

副總統賴清德致詞表示，中護健康學院能順利動土開工，張廖萬堅積極奔走協調，實屬不易。未來南屯有大學進駐，定能帶動地方繁榮。賴清德並說，台灣已邁入少子化且老年人口增加，未來醫療資源與老人服務結合是趨勢，中護健康學院無論規畫的學系，或是2校合併，由科技大學全力培育健康產業人才，都是很棒的發展方向。

▲台中科大中護健康學院校舍動工儀式，由副總統賴清德和產官學界代表上香祝禱工程順利。（圖／記者金武鳳，2021.10.5)
 
國立臺中科技大學校長謝俊宏說，謝俊宏校長更表示，配合社會變遷，少子化與老年人口增加，健康學院未來將著重在護理、美容與老人服務事業管理三領域資源整合，並充分與產學資源合作，並以健康為主軸，藉由多元化形式，打造健康學院平台，提升教學品質與研究能量，進而立足中台灣，放眼全世界。


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