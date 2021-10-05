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雙鐵放寬飲食、高鐵可賣自由座？陳時中：下午將開會討論

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）召開記者會，說明最新疫況及防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）召開記者會，說明最新疫況及防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-05 14:17:52｜2021-10-05 14:25:11

指揮中心日前宣布，10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定，包含餐飲內用放寬及部分場域可免戴口罩。針對台鐵、高鐵未來是否開放飲食或自由座？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）回應，交通部有提出方案，將在今日下午在指揮中心進行討論。

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國內本土確診連續6天+0，指揮中心逐漸放寬規定，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所；宗教祭祀部分，有條件開放進香團、餐會活動，而宗教祭祀場所入座，不限梅花座；餐飲部分，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，同時放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式；超商方面，茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售；最後，電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。

針對雙鐵飲食是否開放，以及高鐵是否將開放自由座，陳時中表示，交通部提出的方案是是有關自由座的開放，但目前傾向於不能站立，也就是沒有站票，等到指揮中心通過後，會再跟各界報告。

▲10月５日本土零確診，也沒有新增死亡個案。（圖／NOWnews製表）
▲10月５日本土零確診，也沒有新增死亡個案。（圖／NOWnews製表）
▲10月５日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲10月５日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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