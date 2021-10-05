為觀察Delta入侵情形　疾管署啟動捐血人血清抗體監測

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指揮中心說明，為瞭解今年5月份本土COVID-19疫情上升之際，社區中自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布與趨勢變化，與評估捐輸血者之風險，前述計畫將針對今年4月25日至7月3日全臺各捐血中心之血清存檔樣本(每袋血均須留存此樣本，作為血液安全追溯調查之用)隨機抽樣共5000件，檢測SARS-CoV-2病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體，該時段有捐血的民眾被抽到的機率約為1-2%。該計畫不僅是作為防治政策上的參考依據，亦為國際上普遍使用於COVID-19血清流行病學調查之方式。該計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾病管制署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，故無論是血液基金會或疾病管制署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，亦無法將抗體檢測結果通知特定捐血人。
指揮中心指出，加入或退出此計畫與否並不影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該研究經疾病管制署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出(opt out)的方式，以確保受試者的自主權。若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，請於10月18日前致電1922並請留下相關資料(血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日)，後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。