延續小鬼溫暖！展覽所得80萬　全捐給心臟醫學中心

藝人小鬼（黃鴻升）於去年9月16日猝逝，消息震驚演藝圈，而在日前他過世滿一周年時，他的家人與AES進化吧工作室團隊，特別在台北舉辦了小鬼的個人藝術展。雖然小鬼已經不在大家身邊，但他的溫暖將繼續延續，AES團隊昨（4）日晚在社群媒體上發文，提到把展覽所得80萬，全部捐贈給更多需要幫助的人。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-05 14:57:20｜2021-10-05 15:23:06
小鬼在家中在家中猝逝後，檢警相驗遺體，相驗報告確認死因為心血管問題，也因為小鬼的驟逝原因，讓外界開始關注心臟問題。而此次AES團隊將展覽販賣的商品收入扣除成本所得共80萬，全數捐給了振興醫院的心臟醫學中心，並在IG曬出捐款單。
AES進化吧工作室團隊也在發文提到：「AES團隊一直都很喜愛《松果》這幅畫，鬼哥在這幅作品用上相當豐富的色彩，畫風充滿幻想與浪漫，跟隨著HUMAN666舉起了代表宇宙開關的松果，彷彿一起進入了生命力與歡笑旺盛的新童話世界，這也是鬼哥一直給予我們的正面能量。所以我們選擇製作此幅複製畫，希望如此愉悅的景色，能在更多地方出現，同時也可以幫助更多的人。」小鬼的妹妹黃婷婷也在IG發文：「感謝大家的幫忙，讓我們又能對社會貢獻一份心力。」