戰鬥藍捐助挖眼案　趙少康批：蔡英文不道歉、選擇漠視

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趙少康表示，屏東挖眼案震驚社會，很多人不敢相信是發生在台灣的真實事件，加害者甚至宣稱自己因為精神病，政府沒辦法關他，加害者自恃將無罪，毀了青春年華女店員的人生，何其諷刺？
趙少康痛批，這一次，蔡英文選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉，甚至連最敷衍的「蔡英文小卡」及「緊盯改革新聞稿」也不發了，社會悲愴之時，蔡英文總統只關注自己的IG追蹤數是否突破90萬人，應該如何大肆慶祝，真是「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」
趙少康直言，人民的悲傷憤怒、人民的倉皇無助，蔡英文聽見了嗎？不捨的民眾自發性捐款，希望撫慰受害者身心，不只是人性的展現，更是在社會安全網破洞補不起來的此時，對蔡英文瀆職的荒唐行徑，做出的最大控訴。
趙少康說，人民已經不再相信這個政府，在政府遠離民眾、不作為、傲慢、失能時，戰鬥藍立委、議員紛紛捐出一日所得，希望盡棉薄之力，撫平傷者的驚恐，提醒蔡政府還有大洞要補。
此外，針對超商女店員不幸遭遇引起社會關注，不少人打電話到縣府詢問如何捐款，有人也批評縣府為何不設公開捐款帳戶；屏東縣副縣長吳麗雪表示，由於家屬擔心後續醫療費用，跟家屬討論後，受限於公益勸募條例第5條第2款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，也就是政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶。
吳麗雪說，縣府由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款能直接進到個案帳戶，做最快速且有效的運用，謝謝民眾熱心捐出善款協助。