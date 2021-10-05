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戰鬥藍捐助挖眼案　趙少康批：蔡英文不道歉、選擇漠視

▲關注屏東挖眼案，中廣董事長趙少康今（5）日怒批蔡英文，遮一次選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉。（圖／翻攝趙少康臉書）
▲關注屏東挖眼案，中廣董事長趙少康今（5）日怒批蔡英文，遮一次選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉。（圖／翻攝趙少康臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-05 14:35:08

屏東超商潘姓女店員日前遭到一名有精神問題的楊姓男子挖眼攻擊，由於眼睛嚴重受傷，家屬表示至少要再動3次手術。戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康今（5）日怒批總統蔡英文，遮一次選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉，質疑選前向大眾承諾的「社會安全網」根本是越補越大洞。

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趙少康質疑，在2016年，蔡英文說「我的責任，就是讓每一個可能掉出這張網外的邊緣人，都可以被這張網接住」，但是四年後，社工人力依舊短缺；到了2020年，蔡英文在就職典禮上，還是說「新政府會用最嚴肅的態度和行動來面對」，但是從小燈泡事件、桃園公園隨機殺人事件、牙醫割喉案、華山草原分屍案、鐵路殺警案、王秉華隨機殺人事件、高雄地檢隨機殺人案，直到去年的大馬女學生台南遇害事件，民眾開始懷疑，五年過去了，蔡英文及民進黨政府到底做了什麼？

趙少康表示，屏東挖眼案震驚社會，很多人不敢相信是發生在台灣的真實事件，加害者甚至宣稱自己因為精神病，政府沒辦法關他，加害者自恃將無罪，毀了青春年華女店員的人生，何其諷刺？

趙少康痛批，這一次，蔡英文選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉，甚至連最敷衍的「蔡英文小卡」及「緊盯改革新聞稿」也不發了，社會悲愴之時，蔡英文總統只關注自己的IG追蹤數是否突破90萬人，應該如何大肆慶祝，真是「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

趙少康直言，人民的悲傷憤怒、人民的倉皇無助，蔡英文聽見了嗎？不捨的民眾自發性捐款，希望撫慰受害者身心，不只是人性的展現，更是在社會安全網破洞補不起來的此時，對蔡英文瀆職的荒唐行徑，做出的最大控訴。

趙少康說，人民已經不再相信這個政府，在政府遠離民眾、不作為、傲慢、失能時，戰鬥藍立委、議員紛紛捐出一日所得，希望盡棉薄之力，撫平傷者的驚恐，提醒蔡政府還有大洞要補。

此外，針對超商女店員不幸遭遇引起社會關注，不少人打電話到縣府詢問如何捐款，有人也批評縣府為何不設公開捐款帳戶；屏東縣副縣長吳麗雪表示，由於家屬擔心後續醫療費用，跟家屬討論後，受限於公益勸募條例第5條第2款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，也就是政府無法為個人開立募款帳號，家屬決定提供私人帳戶。

吳麗雪說，縣府由社會處鹽埔家庭服務中心作為諮詢與媒合窗口，讓善款能直接進到個案帳戶，做最快速且有效的運用，謝謝民眾熱心捐出善款協助。

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