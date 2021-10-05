居家滑倒跌坐折尾骶骨　高頻熱凝療法阻斷劇痛

高雄一名35歲郭小姐，家裡為舊式透天，大理石階長年未用止滑貼，因急於出門未注意襪底無止滑，瞬間滑倒跌坐致臀部劇痛。經七賢脊椎外科疼痛科醫師檢查後，原是瞬間撞擊致「尾骶骨」骨折，但該處不適合手術，藥物治療不見效果，最後醫院採取「高頻熱凝療法」，終於讓郭小姐緩解疼痛，恢復日常作息。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-05 14:51:22｜2021-10-05 14:56:09
七賢脊椎外科醫院脊椎外科暨疼痛科楊子旻副院長表示，該病人來求診時經X光檢查發現「尾骶骨」骨折，由於該處不適合手術，先採藥物和保守復健治療，但病人只要改變姿勢仍舊劇痛，最後與病人討論採取「高頻熱凝療法」透過X光導引下針阻斷痛點，成功讓郭小姐緩解疼痛。
郭小姐說明，當時滑倒跌坐痛到完全無法動彈，整個人劇痛呆坐十多分鐘，最後讓家人幫忙才能站起來，無論坐、站、走、躺什麼都不是，睡覺痛到無法翻身，就醫吃藥復健全都沒有效，還無法開刀手術，好在醫師建議用「高頻熱凝療法」下針止痛，當天就緩解5成疼痛，隔天剩1成，經過一、兩星期後已幾乎沒有痛感。
副院長楊子旻說明，醫院目前高頻熱凝療法針對尾椎疼痛治療累積200多位案例，平均統計有達9成止痛成效，但建議民眾仍需與專業疼痛科醫師討論，及準確評估來達到良好效果，後續也要保持良好姿勢習慣，並避免透過不當推拿或偏方反造成更不適情況。
楊子旻強調，民眾居家階梯應檢查是否有粗糙止滑面或額外止滑貼來預防跌倒，另外襪子盡量挑選有止滑效果的底面設計，也可穿搭居家止滑拖鞋，若階梯與襪子均無止滑功能時，很容易瞬間滑倒造成嚴重意外，民眾日常居家環境安全需一一檢視，勿讓溫暖的家不小心成了人間凶器。