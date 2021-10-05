COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

居家滑倒跌坐折尾骶骨　高頻熱凝療法阻斷劇痛

▲七賢脊椎外科醫院疼痛科暨脊椎外科楊子旻副院長指出郭小姐尾骶骨骨折位置。（圖／七賢脊椎外科提供）
▲七賢脊椎外科醫院疼痛科暨脊椎外科楊子旻副院長指出郭小姐尾骶骨骨折位置。（圖／七賢脊椎外科提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-05 14:51:22｜2021-10-05 14:56:09

高雄一名35歲郭小姐，家裡為舊式透天，大理石階長年未用止滑貼，因急於出門未注意襪底無止滑，瞬間滑倒跌坐致臀部劇痛。經七賢脊椎外科疼痛科醫師檢查後，原是瞬間撞擊致「尾骶骨」骨折，但該處不適合手術，藥物治療不見效果，最後醫院採取「高頻熱凝療法」，終於讓郭小姐緩解疼痛，恢復日常作息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ X光尾骶骨骨折位置。（圖／七賢脊椎外科提供）
▲ X光尾骶骨骨折位置。（圖／七賢脊椎外科提供）
七賢脊椎外科醫院脊椎外科暨疼痛科楊子旻副院長表示，該病人來求診時經X光檢查發現「尾骶骨」骨折，由於該處不適合手術，先採藥物和保守復健治療，但病人只要改變姿勢仍舊劇痛，最後與病人討論採取「高頻熱凝療法」透過X光導引下針阻斷痛點，成功讓郭小姐緩解疼痛。

郭小姐說明，當時滑倒跌坐痛到完全無法動彈，整個人劇痛呆坐十多分鐘，最後讓家人幫忙才能站起來，無論坐、站、走、躺什麼都不是，睡覺痛到無法翻身，就醫吃藥復健全都沒有效，還無法開刀手術，好在醫師建議用「高頻熱凝療法」下針止痛，當天就緩解5成疼痛，隔天剩1成，經過一、兩星期後已幾乎沒有痛感。

副院長楊子旻說明，醫院目前高頻熱凝療法針對尾椎疼痛治療累積200多位案例，平均統計有達9成止痛成效，但建議民眾仍需與專業疼痛科醫師討論，及準確評估來達到良好效果，後續也要保持良好姿勢習慣，並避免透過不當推拿或偏方反造成更不適情況。

楊子旻強調，民眾居家階梯應檢查是否有粗糙止滑面或額外止滑貼來預防跌倒，另外襪子盡量挑選有止滑效果的底面設計，也可穿搭居家止滑拖鞋，若階梯與襪子均無止滑功能時，很容易瞬間滑倒造成嚴重意外，民眾日常居家環境安全需一一檢視，勿讓溫暖的家不小心成了人間凶器。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀