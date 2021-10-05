看後疫情時代 國泰金總座李長庚提4投資機會也帶來風險
近來資本市場出現劇烈震盪，國泰金控總經理、也是台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今（5）日指出，現在投資有很多變數，如國際政經變化、通膨問題、利率方向與美元走勢，這些都是機會，也帶來投資風險，但他覺得經濟還是往上，只是基期關係，明年成長率不會像今年那麼高，加上市場資金仍然很充沛，資本市場仍有一定表現。
記者顏真真/台北報導
2021-10-05 15:00:43
李長庚今日出席「2021世界投資者週聯合論壇」時談到，現在大環境有很多變數會影響投資，像是國際政經局勢變化，還有很多重大經濟議題，如通膨問題、利率、美元走勢等問題，這些會帶來投資機會，也帶來風險，更不要相信有所謂短期、無風險、高投報率的說法，投資要獲利唯有提升專業、耐心等待，作好風險管理，建構一個能因應不同環境的投資組合。
至於近期美債疑慮、中國大陸恆大風暴引發市場動盪，李長庚指出恆大問題對中國大陸房地產、金融體系的影響，還要時間持續觀察，但各國最近也都有能源轉型議題，在減碳潮流下，對於生產、成本的影響都是接下來要面對的，只是他覺得只要人類願意面對問題，都能找到好的解決方法，即便過程中市場會產生不必要動盪，整體仍是樂觀。
他也提到從金融業經驗來看，景氣復甦持續進行，只是因為今年整體表現好、基期相對高，明年經濟成長率一定會下修，但在資金充裕及經濟往上走之下，他相信資本市場還是有一定表現在。
對於2018諾貝爾經濟學獎得主Paul M. Romer認為加密貨幣沒有價值，只是擴大泡沫，最好是直接禁止，李長庚則抱持較開放態度，他覺得虛擬貨幣如何克服洗錢議題，仰賴各國政府、新創一起思考辦法。很多國家的中央政府也在發行中央銀行數位貨幣，從中間實驗過程中也許可以找到一條路。