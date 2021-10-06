泰國擬向外籍遊客徵收500泰銖　助旅遊業轉型

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觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）說，預計明年開始向每個外國遊客徵收500泰銖（約新台幣413元）的費用，將用於外國旅客的保險、泰國旅遊產業轉型以及創造高價值和環境永續經營的旅遊業，例如用於補助地方觀光轉型。
育他薩說，觀光暨體育部和觀光局將與相關單位研擬如何向遊客徵收這筆費用，並研商設置觀光轉型基金會委員會，由觀光轉型基金會委員會決定什麼樣的計畫可接受補助。
不過這個政策引起旅遊業者憂心，對於正要努力復甦的旅遊業來說，明年這個時機點並不好。
泰國旅館協會（Thai Hotels Association）總裁瑪莉莎（Marisa Sukosol Nunbhakdi）說，旅館一晚費用約1000泰銖，和在泰國旅遊的平均花費相比，500泰銖是筆不小的花費，加徵這筆費用可能影響旅客的決策。如果政府真的要實施，也不該在明年上半年實施。
泰國疫情趨緩，從10月起分4階段開放讓完整接種疫苗的旅客入境免隔離，以拯救蕭條的觀光業。第一階段從10月1日起，包括7月和8月已開放的普吉島和蘇美島，加上甲米府（Krabi）和攀牙府（Phang Nga）的海島和海灘旅遊區。
第二階段從11月1日起，開放地區包括曼谷、華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）、赤庵（Cha-am）、帕延島（Koh Phayam）、清邁（Chiangmai）部分地區、萊府（Loei）的清康地區（Chiang Khan）及武里喃府（Buriram）市中心。
觀光暨體育部今年1月通過對入境的外國旅客徵收旅遊稅的計畫，當時研擬的費用是每人不超過300泰銖，稅收將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護，不過這個計畫至今尚未執行。（編輯：郭中翰）110100