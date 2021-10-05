反制共軍犯台！國軍耗資近800億量產雄風反艦飛彈

為強化國軍制空、制海戰力，政府將編列2400億元特別預算，規劃在民國111至115年期程內，籌獲發展成熟及可快速量產之國造自製各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統。根據國防部送抵立法院的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」報告中，披露64%預算將用於國造反艦武器，共計797億元用於生產雄風二型與雄風三型反艦飛彈。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-05 15:42:21｜2021-10-05 15:43:26
「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」已於9月16日在行政院院會通過，預計從111年起到民國115年(2022至2016年)，分5年編列2400億元預算採購8個國造項目，包括海軍高效能艦艇（量產型沱江級艦）、岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統（天弓三型）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、雄昇飛彈系統（雄二E巡弋飛彈）、萬劍飛彈系統及野戰防空系統（陸射劍二飛彈）。
根據預算分配，64％用於反艦、防空與反制各占18%，其中岸置反艦飛彈系統將分兩階段執行共計34%，將自111年執行至115年，全案356億元；第二階段為雄三增程型，預計自112年執行至115年，全案441億元，兩階段共計797億元；另外，無人攻擊載具系統占5%、萬劍飛彈系統占6%、雄昇飛彈系統7%。
國防部強調，上述8項裝備全數獲得後，將有助提升國軍整體戰力，可增加敵犯台行動與決策難度，達成「防衛固守、重層嚇阻 」軍事戰略。報告也指出，擴大國內釋商約1,830億餘元、創造國內就業機會約11萬餘人。