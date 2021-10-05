《魷魚遊戲》火紅　英語隱藏字幕卻被批：沒抓到精髓

韓劇《魷魚遊戲》近日席捲全球，講述一群負債累累的人，為了翻身而不惜押上性命，參與賭命遊戲，希望獲得高額獎金，劇情在多國掀起熱議，並於Netflix平台拿下逾90國的收視冠軍。不過有精通英、韓語的觀眾就抱怨，《魷魚遊戲》的英語隱藏字幕(closed-caption)不夠精準，有時甚至會翻成完全相反的語意，讓對白的精髓大打折扣。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-05 15:13:09
根據《英國廣播公司》(BBC)報導，有精通英、韓語的網友永美(Youngmi Mayer)在抖音(TikTok)錄製一段影片，指出《魷魚遊戲》中一些英語隱藏字幕的錯謬之處，在抖音上吸引近900萬次的觀看，在推特也有近130萬。其中一個例子是，劇中的212號玩家在說服李政宰飾演的第456號玩家加入遊戲時，英語隱藏字幕是打：「我不是天才，但連我都會玩。」但實際上她說的是：「我很聰明，我只是沒機會學習。」
所謂的隱藏字幕是電視節目或影片中，為有特殊需要的觀眾準備的字幕，例如觀眾在聽力上有障礙，或者需要在無音條件下觀賞節目，便可通過一些解釋性的語言，來描述當前畫面中所發生的事情的字幕。
永美表示，在劇中可以發現許多處類似的例子，英文隱藏字幕糟糕的程度，導至角色對白的原意被曲解，至於英文字幕(English subtitles)的翻譯水平則比隱藏字幕好得多，雖然仍有待改進的地方，呼籲影視界應注重其它語種的製作品質，給予觀眾該有的尊重，以及給譯者合理的酬勞及工時。
永美的貼文引來不少網友關注，紛紛質疑Netflix的翻譯策略，並認為不準確的字幕會使試圖學習新語言的人遭遇障礙。