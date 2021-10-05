機車騎士撞上大貨車喪命　貨車駕駛獲不起訴處分

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檢警調查，41歲的大貨車駕駛童姓男子在今年3月27日晚間9時35分左右，駕駛大貨車沿桃園市蘆竹區海湖北路往南山北路方向行駛，行經海湖北路與海山中街岔路口處見綠燈繼續直行，但左方路口有張姓男子騎機車搭載王姓男子突然衝出，撞上大貨車左後側處，導致2人倒地昏迷不醒，張男送醫急救在加護病房住院14天後仍因創傷性腦傷、蜘蛛網膜下腔出血、肝臟撕裂與呼吸衰竭不治死亡，同車的王男仍昏迷住院救治。
意外發生後，張姓騎士家屬則針對大貨車司機童男提出過失致死罪嫌指控，家屬表示看過監視畫面，坦承張姓騎士有闖紅燈的事實，但認為童經過路口時應該減速查看。但貨車駕駛童男則辯稱，行經案發現場路口時，看到1輛機車從車頭前方穿越衝過，當時有煞車，隨後聽到左側車身有碰撞聲，立刻下車查看，看到2個年輕人倒地，並強調當時他根本閃不掉也沒時間反應。
根據桃園市車輛事故鑑定委員會鑑定結果，童男當時未超速，也有及時注意左側急速駛來的機車，但即使採取加、減速或閃避等預防措施，也無法徹底防範這次的車禍結果發生，因此無法將車禍結果歸咎於童姓駕駛。另外，死者行經車管制號誌正常運作之交岔路口，未遵守號誌指示行駛為肇事原因，亦未充分注意前車狀況導致之可能，難認童有違反注意義務之過失情事，因此檢方復查無其他積極證據足認童有上述犯行，偵結予以童不起訴處分。