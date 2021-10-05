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名家論壇》黎榮章／張亞中示範網路聲量如何換成選票？

▲張亞中參與國民黨主席選舉，激出網路高聲量。（圖／記者林柏年攝，2021.09.25）
▲張亞中參與國民黨主席選舉，激出網路高聲量。（圖／記者林柏年攝，2021.09.25）

文/黎榮章

2021-10-05 15:30:51

國民黨主席選舉在9月25日投開票，主席選舉是封閉式的黨員投票，照理說以傳統組織動員為重，然而，黨內無派系屬性的「教授」張亞中，卻在選舉前1個月異軍突起，帶動輿論旋風，激出網路高聲量，甚至引發朱立倫、江啟臣輪流推送「亡黨感」，帶動棄保效應。投票結果，張亞中拿下6萬多票，得票率32%，是4位候選人當中第2高，甚至超過爭取連任的江啟臣，聲量確實帶來了選票回饋。

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觀察親藍媒體的臉書粉專上，有關朱立倫、張亞中、江啟臣等3位國民黨主席人選的網路聲量，可以發現除了TVBS之外，其他如中天、聯合報、中時等粉專，都是張亞中引起的討論聲量最高，這些親藍媒體的受眾多是藍營選民，親藍媒體鋪天蓋地的對張亞中投以關注，不難想像其對黨員間的意見氣候造成影響。

▲江啟臣、張亞中、朱立倫：臉書親藍媒體 網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲江啟臣、張亞中、朱立倫：臉書親藍媒體 網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）
比較江啟臣、張亞中、朱立倫3人9月以來的網路正面聲量，張亞中正面聲量最高，比江啟臣多了58%、比朱立倫多了33%。且若進一步分析，以不重複帳號計算，有上萬人共同創造了張亞中正面聲量，江、朱兩人都不及一半，網路上常有的「一個帳號重複留言、刷一片正面聲量」現象，在張亞中的案例當中不存在，張亞中確實透過這一次的黨主席選舉吸收了一票網路粉絲。

▲江啟臣、張亞中、朱立倫：網路正面聲量分析比較（圖／QuickseeK提供）
▲江啟臣、張亞中、朱立倫：網路正面聲量分析比較（圖／QuickseeK提供）
張亞中憑藉著大膽直面統獨的犀利言論異軍突起，除了凝聚黃復興黨部、深藍鐵票之外，也明顯吸納了都會自主黨員的空氣票，從選舉結果來看亦可印證這樣的推論；張亞中全國平均得票率32.59%，而六都當中，他在台北市、高雄市、桃園市、新北市的得票都高於32.59%的全國平均值，等都會型選區張亞中的得票率都遠高於全國平均，只輸掉了江啟臣的大本營台中市，和朱立倫岳家所在的台南市。顯然網路輿論、媒體報導，在這些都會、黨員自主性較強的地區影響了投票行為。

▲國民黨主席選舉：張亞中高於全國得票率縣市（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨主席選舉：張亞中高於全國得票率縣市（圖／QuickseeK提供）
比較國民黨2017年和今年的主席選舉，2017年是吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛6人角逐，那也是韓國瑜辭去北農總經理後，返回政壇的首秀；不過當年6位參選人當中，是吳敦義、洪秀柱、郝龍斌較具有媒體聲量，最後由地方實力雄厚、本土藍支持的吳敦義當選。

而今年主席選舉情勢截然不同，從朱立倫參選起手式開始，媒體戰就打得熱熱鬧鬧，文宣戰的比例明顯加重許多，網路聲量走勢也成為各方觀察選情的重點，候選人得票結果也顯示，當代選民的自主性越來越高，顯然未來不管是全國性大選，或者是黨內選舉，空軍經營都更不容輕忽。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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