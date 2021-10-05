偷竊電纜線止步！台電頒獎金給破獲纜線失竊案的員警

台電公司高雄區營業處處長李衍新於今(5)日上午，到高雄市警局岡山分局，頒發獎勵金給破獲纜線失竊案的員警，台電公司高雄區營業處處長李衍新表示，高雄市橋頭區新市鎮去(109)年9至10月間發生4件地下電纜線遭竊事件，嫌犯從屏東駕車至高雄，選擇人煙稀少的橋頭新市鎮犯案，在新東5街等多處路口，剪竊數百公尺電纜線後，因不熟路況自撞分隔島，警方據報到場處理時，發現車上大量電纜線而起疑，深入追查後破獲此纜線失竊案，經警方調查後，於今(110)年5月起訴張姓嫌疑犯。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-05 17:30:00
台電高雄區處為表示謝意，乃由處長李衍新到高雄市政府警察局岡山分局，頒發防止供電線路設備被竊獎勵金6萬元，給破獲纜線失竊案的員警，以資鼓勵。
李衍新指出，張嫌所竊纜線是供電給農田灌溉及路燈使用，電纜失竊後使農田無水可灌溉，更因夜間路燈無電，危害公共安全，對民眾生活造成嚴重影響。
台電為防制電纜失竊，平日積極拜訪各警分局，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，與警方建立合作平台，對服務區域之資源回收商亦加強宣導，勿收購來路不明的電纜線。
李衍新說，電纜失竊引發的無預警斷電，除讓搶修人員疲於奔命恢復供電，更影響用戶正常用電權益、造成廠商營運設備損壞致經濟損失，也易導致宵小及民眾碰觸電纜造成觸電，危及人身安全，若民眾發現竊取電纜之不當情事，請立即通報台電(撥打1911)或鄰近警察分局，共同維護用電安全及用電權益。