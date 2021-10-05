《俗女2》謝盈萱飆淚挽回孩子爸 「森玲激吻」秒悲劇
《俗女養成記2》第九集收視飆4.17，蟬聯周日時段冠軍，陳嘉玲（謝盈萱 飾）最後認清自己不想要賣房，也不想要失去蔡永森（藍葦華 飾），挺著大肚子跑去找蔡永森，飆淚告白：「我知道這樣分分合合很不好，但這就是愛情不是嗎？」、「我不想要和你結束，我們還有很多事情要做」，而在得知對方為了她買下房子，兩人上演驚喜的復合之吻，但就在這最浪漫的時刻，陳嘉玲卻開始放起連聲屁來，讓蔡永森再也親不下去，笑著說：「我真的沒辦法，妳到底吃什麼？真的好臭。」粉紅泡泡破滅的陳嘉玲崩潰喊著：「為什麼我的人生要那麼寫實？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-05 16:16:22
在上一集工作遭逢挫折的洪育萱（天心 飾），因為陳嘉玲要賣房子不得不開始出門找房子，再度上演一段公主落難記，她向陳嘉玲抱怨說：「誰能告訴我，沒有冷氣的台南要人怎麼活」、「我變窮人了，完全活在金字塔底下的那一群人，眼前一片黑暗」、「我不知道該如何走下去」，陳嘉玲則是把洪育萱叫來身旁，握著她的手說：「我們都會好好的。」兩姐妹躺在閣樓地板上向房子道別，而表姐洪育萱在歷經這一連串的傷痛之後，角色心態似乎開始有了新的轉變，不再用第三人稱自己了。
此外，「森玲CP」復合之後瘋狂撒糖，兩人在家中的中島上辦事，讓撞見尷尬場面的洪育萱無奈問說：「這麼硬不會痛嗎」、「這是我吃飯的地方耶」，洪育萱看著兩人的幸福，摸著自己的婚戒，最後決定離開陳嘉玲的家，坐上司機的車重回家暴夫的懷抱，然而就在此時懷著身孕的陳嘉玲又衝了出來喊著：「洪育萱，妳給我下車。」這段劇情衝出了4.81最高收視，網友紛紛留言「陳嘉玲好帥」、「育萱還要回去被打嗎」、「好險被擋了下來」。
※【NOWnews 今日新聞
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