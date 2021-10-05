共機頻擾台 洪秀柱：是針對西方艦隊、台灣格局要大一點
共機昨日創紀錄出動56架次侵擾我西南空域，國民黨主席朱立倫今（5）日表示，共機擾台造成民眾不安、局勢緊張，國民黨表達嚴正抗議；不過前主席洪秀柱則認為，共機是針對西方艦隊，不要事事都認為跟自己有關，「我們格局太小了、格局要放大一點」，台灣太小了，不至於讓對岸勞師動眾來看台灣。
記者余祥／台北報導
2021-10-05 16:24:31｜2021-10-05 16:27:34
洪秀柱今（5）日出席新舊任主席交接儀式受訪時表示，大陸軍機出動了幾十架，大家好像覺得很不得了，但這有什麼不得了，人家來，真的是針對台灣來的嗎？不是吧，是要對付那些三不五時出現的西方艦隊。
她強調，台灣不要事事都認為和自己有關，台灣太小了，沒什麼了不起，大陸真的要打台灣，不需要用飛機。
至於是否擔心會有擦槍走火的狀況發生？洪秀柱說，台灣不要一天到晚覺得人家是來找麻煩，然後也派飛機上去，引起各種緊張，或者在空中吵架，一不小心擦槍走火，那不是自尋倒楣嗎？台灣最好安靜一點，台灣那麼小，一點力量都沒有，如果硬要插一腳，那是自找麻煩。
至於朱立倫領導的國民黨，是否可望和大陸溝通順暢，洪秀柱認為，從朱立倫針對兩岸的講話中可以看出端倪，對方在朱當選時給了賀電，朱也覆電，基本上總是有個互動，有開始就是好事，怕的是連開始都沒有，那問題就比較嚴重。