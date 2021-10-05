娛樂休閒場所有條件復業　侯友宜：已有3家申請中

中央昨（4）日宣布開放部分休閒娛樂場所復業，經濟部當晚七點才公布，引發議論；為此，新北市長侯友宜今（5）日認為，中央在放寬一些重大的措施時，希望能與地方的溝通要更細膩、到位，考慮到執行面及業者需要時間做相關的準備工作。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-05 16:27:59
侯友宜今日在防疫應變會議上宣布，10月5日起受理部分娛樂休閒場所申請復業，目前有3家的視聽歌唱業者申請中，新北將嚴格把關、做好防疫措施；侯友宜表示，昨晚接獲經濟部的公文後，將對視聽歌唱業、資訊休閒業做有條件的復業申請，業者必須提復業申請書、防疫計畫、現場照片，及從業人員的疫苗接種與證明外，現場也要貼核准的公文，並配合公安消防的稽查。
侯友宜說，中央公布餐飲場所開放的部分，開放的幅度很大，包括「內用不限制隔板或1.5公尺間距」、「內用放寬桌菜及自助餐取用方式」及「便利商店茶葉蛋等熟食可自助夾取」；基於疫情穩定的當中，中央有規定公告放鬆的項目，地方一定要配合，但提醒民眾新北還是會制訂防疫的規範讓大家遵循，「中央公告為主，地方指引為輔」，務必請大家配合。
侯友宜強調，新型態的安全生活模式，「隨時戴口罩，病毒不會到！」若無法保持社交的距離，口罩是最好的防護，保護自己也保護他人；此外，侯友宜也呼籲中央，希望相關的指引在放鬆過程中，大家能多多的協調與溝通，否則確實讓業者與地方政府在準備上「略顯不足」，「放不是一件簡單的事情，放比收要更困難，放的過程當中，要小心謹慎的做好防疫」。
針對中央宣布開放餐飲場所的部分，因為事先未與地方的政府溝通，讓北市相當不滿的看法？侯友宜回應，重大防疫的鬆綁，對整個防疫的挑戰非常艱鉅，要戒慎恐懼，鬆綁的過程中，一步一步地把防疫配套做好，中央在放寬一些重大的措施時，希望與地方的溝通要更細膩、到位，大家要互相體諒與包容，讓民眾早日回到正常的生活方式，防疫做得更好！