農曆九月生肖運勢　好運指數幾星級？事業愛情財運報你知

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事業：整體運勢持平，努力就有收獲的月分，不過若是能力不及，就不要隨便答應別人，以免弄巧成拙。





愛情：感情方面有著老夫老妻般的感覺，是很深的羈絆，但彼此又有自由的空間。





財運：財運半好半壞，容易因衝動而破費，另一方面也能因努力工作而有所收獲。





▲農曆九月生肖運勢 「這生肖」好運指數滿星級！事業愛情財運都得意（圖／shutterstock）

虎流月 ★★★





事業：可以在自己常規的工作外再做一些投資類的副業，但是不宜投資不動產類。





愛情：愛情運勢回穩，不過可別掉以輕心，有太多的事困擾著你，容易情緒不穩定，小心沒來由的脾氣會令人吃不消。





財運：本月進財機會大，要勤於開拓新業務，可能有很好的合作案子，提高收入！





兔流月 ★★★★





事業：成就滿滿的月分，做事不僅有想法，執行能力也加強，只要行動就有所獲！





愛情：感情運勢步步走高，很可能遇到條件不錯的對象，要收起矜持，主動示好。





財運：財運不錯，本月對自己好一點，買些看了心情好的小擺件，增添生活的儀式感，更有賺錢的動力。





龍流月★





事業：運勢下滑，要斷絕職場拖延病，否則會導致工作效率低下，影響升遷。





愛情：感情關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離少說話、多行動，以策安全。





財運：財庫沖破的月分，整體運勢不佳，有財運危機，可別輕易的相信別人所說，看似高收益的投資都存在極高風險。





▲農曆九月生肖運勢 「這生肖」好運指數滿星級！事業愛情財運都得意

蛇流月 ★★★★





事業：本月可望認識新的人脈資源和客戶，對於接下來的事業發展很有幫助。





愛情：愛情運勢旺盛，喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚成功率高。





財運：財運時高時低，並常有無故損財的現象，理財以穩定保守為要！且要隨時檢查看好隨身財物。





馬流月 ★★★





事業：講求效率的同時，也要注意改善人際關係，戒驕戒躁，會更受歡迎和支持。





愛情：不管平時多忙，抽一點時間與對方溝通，用心才能維護得來不易的感情。





財運：三合美月加上財星入宮，財運照理來說是頗不錯的，但要留意禍從口出，避免因金錢利益之事與人產生衝突和矛盾。





羊流月★★★





事業：工作方面迎來新機運，但要小心安排，最好超前部署，否則容易功虧一簣。





愛情：運勢有喜有憂，沒有費心的彼此磨合，哪來心有靈犀的浪漫場景。





財運：財運不甚理想，最好先擬定合理的消費計劃，或是記錄開支，千萬不要有駝鳥心態，面對現況才有助釐清錢財去向。





猴流月★★★





事業：按照舊有的工作模式很難有所突破，唯有即時調整方法，才能看到成效。





愛情：桃花運較差，不妨改變一下造型，更新一下觀念，心靈相處會更契合。





財運：財運一般般，要是對於新的投資產品資料收集不夠、且尚未做好分析的話，暫時不宜急著投入資本。





▲知名命理專家湯鎮瑋老師。（圖／人類智庫數位科技股份有限公司授權提供）

雞流月★★★





事業：頭腦清晰、邏輯正確，容易找到有效而快捷的工作方法，職場上遊刃有餘。





愛情：感情運勢上揚，把握難得機遇，大膽追求，必有收穫。





財運：大環境是多事之秋，花錢方面需謹慎節制，若能多點理智、多點盤算，多花在有長遠效益的事物上，財運會更好。





狗流月★★





事業：工作進展一波三折，而且會有小人作梗，很可能最終徒勞無功！





愛情：感情運不振，易感孤獨，切忌寧缺勿濫，否則爛桃花上門，想甩都甩不掉，還會影響日後行運。





財運：本月不是投資的好時機，應暫緩投資計畫，慎防賠本和資金難以收回。





豬流月★★★





事業：職場重然諾，必須實事求是，切勿只高談論闊而不付諸行動。





愛情：單身者參加聚會遇到心儀對象的機會多；已有對象者則無大變化，不妨多製造小驚喜，有助感情保鮮。





財運：財運停滯，容易因資訊滯後或者消息不夠靈通而錯失好機會。 （編輯：鍾怡婷）





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