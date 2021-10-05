放寬防疫規定　陳其邁：在家可打牌、桌遊但要戴口罩

高雄市連續52天０本土確診個案，高雄市長陳其邁今(5)日宣布最新防疫規定時終於點頭同意家人可以在家打麻將、桌遊及戶外野餐，不過他請大家全程戴口罩，落實雙手清潔消毒、保持環境通風他也舉鳳山麻將間群聚沒戴口罩就是最好的例子。另外，非同住者的室內社交聚會，陳其邁也點頭允許，不過仍建議全程戴口罩，並找得到人。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-05 16:49:22
陳其邁今主持防疫會議後記者會，宣布在餐飲業防疫管理措施方面，於餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，不過醫院美食街仍需使用隔板；他也拜託大家遵守各醫療院所規定，至於宴席建議避免離桌敬酒，若逐桌敬 還是有較高風險 所以還是建議盡量避免口罩拿下來酒在敬酒有風險，這個高雄市拜託盡量不要或有離桌敬茶部分盡量避免，在放寬桌菜及自助餐取菜方面，雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。
至於其他如，國家公園的防疫規定則與中央一致，高雄遼闊像山區山林類似森林公園國家公園比照辦理，團體規定則按照中央內政部防疫指引，至於，殯葬場所也比照中央。
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