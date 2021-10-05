新冠疫苗與流感疫苗最少隔7天再施打 避免病毒交互作用

新冠肺炎疫情從2019年12月開始至今，全球已有超過2億人染疫，以及470萬人死亡案例。從疫情開始至今，不到10個月已成功研發出新冠疫苗，陸續也出現更多疫苗廠成功的好消息，有關疫苗的知識民眾不得不知。





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台灣施打流感疫苗已行之有年，但在統計上，民國108年10月至109年9月間，民眾因戴口罩、勤洗手並積極防疫之下，數字雖比往年減少，仍有968人通報流感重症，其中有161人死亡，容易讓人輕忽流感的致命性。流感的全名是流行性感冒，是一種由病毒引起的呼吸道傳染疾病，有可能引起嚴重肺炎、心肌炎或侵襲性細菌感染等併發症。第一次全球大流行是1918年的西班牙大流感，當時有全球2到3成人口染疫，超過2,000萬人死亡。尤其是流感症狀和新冠肺炎症狀難以區分，尤其新冠肺炎不斷變種，之前的嗅味覺喪失等特異性高的症狀越來越少，且若同時感染流感和新冠肺炎，嚴重度和死亡率都更高，兩者先後感染也會增加重症比例。











奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師陳思伃表示，美國邁阿密研究指出，在確診新冠肺炎的情形之下，施打流感疫苗的病人，在敗血症、中風、深部靜脈栓塞、加護病房住院等嚴重指標中，都較沒打疫苗的人少，下降約17.4~36.7%。有理論提出，施打流感疫苗之後，會激發身體的免疫反應，活化免疫細胞，即使不是針對新冠肺炎產生抗體，但當呼吸道發生病毒感染時，自身免疫力可以快速反應準備。另外，減少了流感病毒感染的風險，相對就減少了同時感染兩種病毒，或先後感染的風險。





▲奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師陳思伃表示，新冠疫苗加上流感疫苗，可減少重症和病毒間交互作用（圖／記者林怡孜攝，2021,10,05）

陳思伃也呼籲，要確實預防流感與併發症，減少就診機率，最好的建議就是施打流感疫苗。台灣今(110)年10月1號正式開始施打疫苗，即使已經完成新冠疫苗接種，還是要接受流感疫苗接種，才能有效預防流感並保護呼吸道。陳思伃也提醒民眾，新冠疫苗接種需與流感疫苗接種間隔至少7天，7天內不重複接種兩種疫苗，接種疫苗後仍需注意自身施打疫苗情況及隨時做好個人防疫工作，戴好口罩、勤洗手、保持安全社交距離，以便維持最大限度保護力！



