不是誰都可以當莫文蔚！和初戀結婚才是愛情的完美結局？

莫文蔚重逢初戀定終身 我是廣告 請繼續往下閱讀 前日，香港歌手、演員莫文蔚於社群網站分享與老公Johannes合照，慶祝兩人結婚十週年。Johannes是她的初戀情人，莫文蔚17歲前往義大利求學時，與之結識，在那個充滿拉丁風情、人人不吝傾吐愛意的浪漫國度裡，兩人墜入愛河。而後，莫文蔚轉赴英國，這段為期一年的異地戀情隨之告終。莫文蔚出道後，也曾和圈內藝人傳過緋聞，更與香港演員馮德倫愛情長跑九年，2007年，當她恢復單身時，因緣際會與初戀情人Johannes重拾愛火，四年後，兩人重返初識之地，在義大利攜手步入結婚禮堂。「繞了一大圈，最後還是回到初戀身邊」、「電影情節般的最美愛情」……各種浪漫絕美的新聞標題和眾人祝福、羨慕的眼光就像教堂婚禮的花瓣傾瀉而下，莫文蔚和Johannes的愛情宛如童話成真，令人嚮往。但「因緣際會」四字談何容易，在歷經生命的各種掙扎與洗禮後，又有多少人能夠在最恰巧的時機與前任再次相遇，重燃火花而更契合？▲Johannes是她的初戀情人，莫文蔚17歲前往義大利求學時，兩人墜入愛河。（圖／翻攝莫文蔚微博）演藝圈分手情侶的世紀和解2000年，小S和黃子佼的戀情不歡而散，曾經的濃烈愛火一夜之間化作針鋒相對的利器，交戰媒體版面。15年後，在《康熙來了》節目上，兩人正式破冰，在擁抱和淚水中泯去恩仇，也先後為自己年輕時的血氣方剛向對方致歉，與舊愛和解，也跟自己和解。而周杰倫與蔡依林的緋聞更是轟動演藝圈，雙J戀於2005年畫下句點後，雙方各自發表的言論，都被揣測為對雙J戀情破局的憤恨和感慨，關係一度降至冰點；2010年，在周杰倫「超時代」演唱會最終場上，從升降舞台驚喜現身的特別嘉賓，竟然是蔡依林。蔡依林唱著經典歌曲《給我一首歌的時間》，一步步走向周杰倫，並貼身熱舞，現場尖叫聲一秒都沒斷過。影片上傳後，有位網友留言：「年少的驕傲和糾纏，成熟後的微微一笑，卻有一整個青春那麼長」。▲蔡依林則登上亞洲天后寶座，眾人仰望。（圖／翻攝蔡依林臉書）幸福快樂的結局不只一種不顧天高地厚，眼中只有你我的年少情愛，往往最後留下的是因涉世未深，稜角畢露或不敵外在變遷而辜負、錯過的悔恨，愛得高調，也傷得慘重。如今，小S和黃子佼各自組建幸福家庭，周杰倫和昆凌被視作神仙眷侶，蔡依林則登上亞洲天后寶座，眾人仰望。即使當初分得難堪，多年後卻能與舊愛不計恩怨的相視而笑，沒有懸念的各自奔赴精彩人生，又何嘗不是年少輕狂的愛情，另一種美滿的結局？ ▲小S和黃子佼各自組建幸福家庭。（圖／翻攝小S臉書）因為誰都不知道「耳邊響起的，究竟是序曲或完結篇」，不知道分手後再見，是很久以後冰釋前嫌，卻也要各奔東西的和解現場，還是兩人再續前緣，執子之手宣讀誓詞的婚禮上？因此只有珍惜當下，在能夠相愛的時光裡好好相愛，在難免犯錯的年輕歲月，從中體悟，磨平稜角，學習原諒他人和自己，再用堅強、成熟且溫柔的心，去面對生命，即便是否重逢，能否握手言歡，也都算無愧青春，都是年少輕狂的愛情，幸福圓滿的樣子。初戀最美！51歲莫文蔚結婚10年 「戀一世的愛」閃瞎粉絲金鐘漏網照惹議！黃子佼挺綜藝人 盼演藝圈「友善連結」不怕周杰倫變心？昆凌擁有「地表最強馭夫術」